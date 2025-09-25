Karol G convierte su himno de despecho en un tequila (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Karol G sorprendió al mundo del entretenimiento al anunciar el lanzamiento de “200 Copas”, su propio tequila bautizado con el nombre de su emotiva canción de despecho que lleva el mismo nombre.

“Lo que empezó con una canción, se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales”, declaró la cantante en Instagram.

La colombiana dio a conocer que el proyecto no es solo un nombre atractivo, sino una alianza seria con Casa Dragones, una casa tequilera reconocida internacionalmente.

Una exótica alianza

En su comunicado, destacó que su socia en esta aventura es Bertha González, la primera maestra tequilera mujer, quien desde el día uno creyó en esta “idea loca” que Karol ha cocinado durante casi tres años.

Esta alianza entre la artista y Casa Dragones involucra más que una etiqueta con nombre artístico: es un proyecto de largo aliento. Desde la selección de agaves hasta la filtración final, la cantante participó activamente en el diseño del sabor, en la estética del envase y en la narrativa que subyace en cada sorbo.

El tequila 200 Copas by Casa Dragones es una expresión cristalino, elaborada con tequila añejo envejecido por más de 12 meses en barriles de roble americano antes de someterse a procesos de filtración que le otorgan su claridad distintiva.

Sus notas florales, de agave cocido y toques cítricos lo posicionan como opción para tomar solo o en mezclas refinadas como la clásica Paloma. Con un precio sugerido al público de $120, la botella quiere posicionarse en el segmento premium de los tequilas con historia y nombre propio.

El éxito de "200 Copas"

La canción “200 Copas”, lanzada en 2021 como parte de su álbum KG0516, trascendió la categoría de simple tema musical para convertirse en un símbolo de sororidad, despecho y catarsis emocional entre mujeres que han sufrido por amor.

Aunque no fue concebida con la intención de ser un hit comercial, su guitarra melancólica y letra cruda cautivaron al público, llegando a consolidarse como un estandarte para quienes buscan consuelo en la música.

Ahora, ese mismo canto de despecho muta hacia una experiencia sensorial. En redes, 'La Bichota' invita a sus seguidores a “brindar como si estuvieran en el video de 200 Copas, evocando la conexión entre música, recuerdos y emociones profundas”.

Karol G se suma a una tendencia creciente: artistas que lanzan bebidas espirituosas con sello personal. Nombres como Kendall Jenner (con 818 tequila), Daddy Yankee (El Cartel) y Dwayne “La Roca” Johnson (Teremana) han transitado caminos similares.