¡Tírale los binoculares a estos potros! Llegó el debut de los prospectos que tienen grandes expectativas en su primera carrera

Las nuevas generaciones de ejemplares continúan su ascenso hacia los mejores lotes. Antes comienzan su preparación con los estrenos y carreras previas a sus compromisos de altos niveles en Estados Unidos. Esta semana un grupo nutrido de juveniles de dos años harán su estreno en varios hipódromos de Norteamérica.

Aqueduct: Hija de Curlin lista para su estreno

Este jueves en el meeting Fall de Aqueduct, New York, programó nueve carreras sin stakes. En la primera carrera se presenta Pomerance, una potranca de dos años hija de Curlin, que hará su debut. Es hija de Pomeroys Pistol, ganadora de Grado 2, que obtuvo $575,000 y tres victorias en carreras de grado.

Pomerance también es media hermana de Thousand Words, ganadora de Grado 2, que ganó $328,000. Chad Brown entrena a la potranca para los propietarios Jeff Drown y Don Rachel, quienes también la criaron. Manny Franco la montará. Esta prueba es a 1.400 metros en pista de arena.

Churchill Downs: Phila Street del Godolphin se presenta para el triunfo

La cartelera de este jueves en Churchill Downs, tendrá 10 carreras sin stakes. En la décima carrera de la jornada se presenta Phila Street, un potro de dos años hijo de Street Sense. Criado por el Godolphin, este hijo de la yegua Champagne Problems, ganadora de Grado 3, que acumuló $400,000 durante su trayectoria. Brad Cox prepara al potro para su debut en pista de arena de una milla, Irad Ortiz Jr. estará a bordo. Esta carrera atrajo a 12 participantes.

Fair Grounds: El opening day tendrá Creole Chrome

El opening day en el hipódromo de Fair Grounds, en su meeting 154, reservó nueve carreras, que incluyó dos pruebas stkes de $100.000 cada una. La última carrera de Fair Grounds presenta a Creole Chrome, un potro de dos años hijo de Volatile en la yegua madre Funny Moon, ganadora de Grado 1, que obtuvo $531,000 y se alzó con dos victorias en carreras de Grado.

El potro corre para Three Diamonds Farm y fue criado por Gulf Haven Farms. Joe Sharp lo entrena y Paco López lo montará en esta carrera de 1.200 metros en pista de arena. Esta carrera tendrá un grupo de 12 caballos, y gaza de un 3-1 en el morning line.