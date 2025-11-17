¡Acabó con todo! Franklin González Jr., rompe la taquilla en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Franklin González jr., que la semana pasada fue distinguido como el jockey de la semana en Parx Racing por su efectividad de montas que incluyó tres victorias y varias figuraciones, en la jornada de este lunes en el mismo circuito ubicado en Bensalem, Pensilvania, consigue lograr senda victoria que significó el ejemplar mayor dividendo de la tarde, hasta el momento cuando se han disputado siete carreras.

Parx Racing: Franklin González Jr., tumba la taquilla

La jornada de este lunes, el hipódromo de Parx Racing celebra una cartelera de 10 carreras, sin stakes, en la cual se han disputado siete de la misma. La sexta en turno fue reservada para un Claiming de $21,000 en distancia de 1.300 metros para caballos de 3 y más años. Bad Advice, con la monta del jinete venezolano Franklin González Jr., se alzó con la victoria con un pago de $29,40 a ganador.

Bad Advice es un macho castrado de cuatro años, hijo del semental Gun Runner en Sneaky Betty por Mineshaft, que consiguió esta tarde su tercera victoria en 22 presentaciones. Estas victorias han sido en la presente temporada. Presentó Trevor Gallimore para la divisa de Candy0s Racing Stable. Esta prueba se corrió en distancia de 1.300 metros en crono de 81.4.

Franklin González Jr. regresa el martes con cinco montas adicionales. Comienza en la tercera con Inmortal J, para Julio Rodríguez. En la quinta guiará a Centaur Central y en la sexta con Second Best, ambos para José González-Millán. Luego cierra en la séptima y décima con Shudabeenacowgirl y Sirenetta, ambas montas para Trevor Gallimore.

Cierra el miércoles en Parx Racing, encima de You’re Forever para Trevor Galimore. En la quinta llevará a Dither para Julio Rodríguez y culmina en la novena con Silent Mode para Jonathaniel Bendillo.