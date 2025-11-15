Reconocimiento en Parx Racing: Franklin González Jr. nombrado jinete de la semana

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano no se detiene en conseguir éxitos en el hipismo estadounidense. El Hipódromo de Parx Racing, a través de su patrocinante Nova Care (rehabilitation), anunció en la tarde de este sábado 15 de noviembre que el jinete criollo Franklin González Jr. recibió la distinción de Jinete de la Semana.

La noticia se difundió a través de la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) del recinto, Let’s Go Racing Parx, donde la administración felicitó al criollo por el merecido reconocimiento. Este logro destaca el esfuerzo y la consistencia de González Jr. en una de las pistas más competitivas del circuito de Pensilvania.

Rendimiento Sólido en la Semana de Premiación: Park Racing Estados Unidos

Durante la semana que culminó con esta premiación, Franklin González Jr. demostró una alta efectividad. El jinete ejecutó 10 montas en el referido hipódromo y fue capaz de llevar a sus ejemplares al círculo de ganadores en tres ocasiones, lo que representa un alto porcentaje de efectividad.

Las victorias del criollo se distribuyeron a lo largo de la semana. Su racha comenzó el mismo lunes 10 de noviembre, día en que se impuso con el ejemplar Shudabeenacowgirl, una monta que consiguió en yunta con el entrenador Trevor Gallimore.

El éxito continuó el martes 12 de noviembre, con la consecución de dos triunfos adicionales. En primer lugar, se destacó en la disputa de un Allowance Optional Claiming con el ejemplar Jess’s Moment, un ganador que pagó un jugoso dividendo de $17.60 en taquilla. Posteriormente, se adjudicó otro triunfo en un Claiming con el ejemplar New Commission, el cual también sorprendió a los apostadores al dejar un dividendo de $16.60 a ganador.

Una Trayectoria Consistente en Estados Unidos

González Jr. exhibe una trayectoria ascendente en Estados Unidos. El criollo suma ya cuatro años de campaña en ese país y se desempeña regularmente en Parx Racing desde el año 2022.

Hasta el momento, sus estadísticas acumulan un total de 72 primeros lugares. Esta cifra se sustenta en poco más de 1.000 montas realizadas a lo largo de sus cuatro años de labor, lo que le permite ostentar una producción que supera los dos millones de dólares en ganancias para los propietarios. La distinción como Jinete de la semana ratifica su estatus como una figura de rendimiento estable y de confianza para los entrenadores en la región.