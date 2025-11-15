Luis Sáez conquista la prueba mejor rentada de la tarde en Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo se centró en Louisville, Kentucky, donde el Hipódromo de Churchill Downs presentó una atractiva cartelera de 11 competencias este sábado 15 de noviembre. El programa tuvo como evento central la edición del “Claiming Crown”, una serie especial que distribuyó una bolsa de $1.100.000 en premios a lo largo de ocho carreras que se iniciaron a partir de la cuarta del programa.

El Clásico Chilukki S. Marca la Pauta: Estados Unidos Prueba de Grado

La jornada selectiva estuvo precedida por el Chilukki S. (G3), una carrera de alto nivel que se consolidó como la mejor rentada y clasificada de la tarde, con una bolsa de $300.000. Esta prueba se disputó sobre una distancia de 1.600 metros y estuvo reservada para ejemplares, yeguas de tres años y más.

Originalmente, la nómina de participantes incluía a siete competidoras, pero la lista se redujo a seis tras el retiro de la yegua número cuatro, Runaway Diva.

Luis Sáez Manda en la Recta Final: Churchill Downs $300.000 Premio

La victoria final correspondió a Shred The Gnar. La ejemplar entró adelante en la recta decisiva bajo la conducción precisa del jinete Luis Sáez. Sin embargo, la ganadora tuvo que resistir con firmeza el avance de la número seis, One Magic Philly, que bajo los comandos de Tyler Gaffalione intentó darle alcance, pero sin éxito.

La pizarra oficial de la carrera quedó conformada de la siguiente manera:

Primer lugar: Shred The Gnar

Segundo lugar: One Magic Philly

Tercer lugar: Ragtime

Cuarto lugar: Impel

Quinto lugar: Zadorsky

Detalles de la Ganadora y Estadísticas: Jinete Estados Unidos Victorias

Shred The Gnar, una castaña de tres años, es hija de Into Mischief por Aspen Light en Bernaridini. La pupila del entrenador Brian Lynch dejó un tiempo final de 1:34.84 para el recorrido de 1.600 metros.

En la taquilla, la ganadora pagó dividendos de $7.20 a ganador, $4.02 el place y $2.46 el show. Con esta actuación, Shred The Gnar eleva su récord a cuatro actuaciones para tres triunfos. Para el jinete Luis Sáez, esta victoria representa la número 214 de la temporada y su prueba de Grado número 22 del año.