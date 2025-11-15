Jaramillo pisa el acelerador: Campeón Venezolano mantiene la lucha por el Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

El jinete campeón de Venezuela, Emisael Jaramillo, quien recientemente alcanzó la impresionante cifra de 5,000 victorias internacionales, afronta un fin de semana con una intensa agenda de 19 compromisos de monta.

Esta carga de trabajo lo mantiene firmemente en la lucha por el Sunshine Meet en Gulfstream Park. Jaramillo compite directamente con el campeón veterano Edgar Zayas y Miguel Vázquez. La competencia es reñida, ya que al acercarse la culminación del meeting programada para el domingo 23, la diferencia entre estas tres estrellas es de apenas cinco triunfos, lo que promete un cierre emocionante y lleno de adrenalina.

Victoria en Gulfstream Park: No se rinde Jinete Venezolano

La segunda carrera de la programación de este sábado 15 de noviembre forma parte del Sunshine Meet que se desarrolla en el Hipódromo de Gulfstream Park en Hallandale Beach, Florida, EE. UU. La carrera se disputó entre yeguas de tres años y más, en una distancia de 1.200 metros, con una premiación de $23.500.

La victoria fue para la castaña de cuatro años Julee’s Legacy (número 4), conducida por Emisael Jaramillo en yunta con su compatriota, el entrenador Víctor Barboza Jr.

Control Absoluto en la Carrera

Al darse la partida, Emisael Jaramillo, como ya es costumbre, saltó al frente con la pupila de Barboza Jr. El jinete controló los parciales del recorrido con autoridad, para marcar 22.63, 46.23, y 58.46, para un tiempo final de 71.2 segundos en los 1.200 metros.

Julee’s Legacy, hija de Bucchero en Goldenlegacy’shope por Warrior´s Reward, logra con esta su quinta victoria en su undécima presentación y en taquilla deja dividendo lógico de $2.60 a ganador.

Estadísticas en Ascenso: Jinete Entrenador Victorias

Para el jinete venezolano, este triunfo significa la victoria número 1.865 de por vida en los hipódromos norteamericanos y la número 31 en el meeting que está por culminar. Por su parte, el entrenador Barboza Jr. acumula 646 victorias y se encamina a otra buena campaña en Estados Unidos.