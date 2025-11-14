Conozca las razones porque Jamie Melham ganadora de la Copa Melbourne fue suspendida

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Melbourne, la carrera más famosa de Australia, ganada por la yoqueta Jamie Melham con el ejemplar Half Yours en el hipódromo de Flemington en Melbourne, con un premio total de 10.000.000 de dólares en distancia de 3.200 metros en pista de grama, trascendió que la segunda mujer en ganar esta competencia fue suspendida por 30 días por las autoridades en Australia.

Copa Melbourne: Jamie Melham suspendida por 30 días

La edición 164, de la Copa Melbourne se la llevó el ejemplar nacional Half Yours con la yoqueta Jamie Melham, quien se convierte en la segunda en ganarla. El ganador de este evento fue el único del patio que derrotó a 23 invasores.

Se pudo conocer a través de un comunicado que dos carreras después de su victoria a bordo de Half Yours, se dictaminó que Jamie Melham estuvo involucrada en un incidente en el Hipódromo de Flemington en el que el jinete Blake Shinn cayó de su caballo y se rompió una pierna.

Según Yahoo News, Racing Victoria determinó que Melham fue parcialmente responsable del incidente que le provocó a Shinn una fractura en la pierna. Melham se declaró culpable del cargo de conducción negligente y Racing Victoria la suspendió por 30 jornadas de carreras.

Un informe de Racing Victoria indica: «La jinete Jamie Melham (Fancify) se declaró culpable de conducción negligente, conforme al artículo 131 (a) del Reglamento de Carreras, al permitir, cerca de los 200 metros, que su yegua se desviara sin tener suficiente espacio libre con respecto a She's Got Pizzazz, que fue golpeada y tropezó, provocando la caída del jinete Blake Shinn».



La suspensión comenzará el 16 de noviembre y finalizará el 17 de diciembre.