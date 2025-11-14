Scylla: Estos son los planes de la ganadora de la Breeders’Cup Distaff

Suscríbete a nuestros canales

En los once días transcurridos desde la Breeders' Cup Distaff, algunas de las yeguas y potrancas han sido vendidas, otras se han trasladado a las granjas de sus dueños para ser criadas y otras volverán a participar en carreras. Aquí hay un resumen de lo que se conoce hasta este momento sobre los planes para la Breeders' Cup Distaff en 2025.

Breeders’Cu: El top 5 tienen planes a corto a largo plazo

Comenzamos con la ganadora de la edición 42 de la Breeders’Cup Distaff (G1), Scylla, que se convirtió en una sorpresa derrotando a la gran favorita de la prueba Nitrogen, que no pudo pasar del segundo lugar. La entrenada por Bill Mott montada por el jinete venezolano Junior Alvarado, para el propietario y criador Juddmonte, fue enviada al conjunto de yeguas reproductoras de Juddmonte después de su aplastante triunfo en esta competición.

Scylla, terminó su carrera con una campaña de 16 actuaciones para 6 victorias, además de cerca de 2.3 millones de dólares obtenidos en ganancias. Es descendiente de una familia muy famosa: es la hija de Tapit y Close Hatches (ganadora de varias carreras de Grado 1), y hermana completa de Tacitus (que ganó múltiples carreras de Grado) y Batten Down (que ganó carreras de Grado 3).

Entre tanto, Nitrogen, con un récord de seis victorias en 12 carreras y ganancias de más de 2 millones de dólares, descansará tras su segundo lugar en la Breeders' Cup Distaff y podría volver a competir a los cuatro años. Regaled, potranca de 4 años con 18 victorias y ganancias de $678,810, podría correr nuevamente este año en el Falls City (G3). Su entrenador Whit Beckman planea su regreso en 2026, tras ganar el Delaware Handicap (G3).

Cerramos el top5 con la yegua Clicquot, con un récord de 4 victorias en seis salidas y ganancias de $940,153, ganó cuatro carreras consecutivas, incluyendo el Indiana Oaks (G3) y el Cotillion (G1), pero su próximo paso tras el cuarto puesto en la Breeders' Cup Distaff aún no se ha decidido. Dorth Vader, con 18 actuciones y casi $1.1 millones en ganancias, fue subastada sin alcanzar el precio de reserva y será conservada como yegua de cría por su propietario.