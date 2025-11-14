Por estas razones el jinete Junior Alvarado no estará presente hoy en New York

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 14 de noviembre, el hipódromo de Aqueduct, New York, programó nueve carreras que incluyeron el Notebook Stakes por un valor de $125.000 en distancia de 1.600 metros en pista de grama. Junior Alvarado, que tenía previsto cuatro compromisos de montas, no estará presente y sus cabalgaduras fueron sustituidas.

Junior Alvarado comenzaba sus compromisos en la tercera carrera con el ejemplar Twohonestmischief; ahora será conducido por Eric Cancel. Luego, en la sexta carrera, le tocaba guiar al ejemplar Runaway Roscoe, que será guiado por Flavien Prat.

En la octava competencia de esta tarde le tocaría guiar al ejemplar Oat Coutour, que fue cambiado por Manuel Franco. Alvarado cerraba compromisos con Tampa Storm en la novena de la cartelera, y que ahora será conducido por José Lezcano.

Destacamos que los compromisos de monta de Junior Alvarado para la jornada de este viernes en Aqueduct, New York, eran en yunta con el entrenador Chris Englehart. La jornada iniciará a la 1:10 pm.

El equipo de Gaceta Hípica y Meridiano.net estableció comunicación con el jinete venezolano para averiguar la razón de su falta en esta jornada venusina, luego que Equibase registró cambios de montas.

Alvarado nos comunicó que, de manera consensuada, abandonó las montas debido a que necesita trasladarse temprano este día a Kentucky. Allí, mañana estará sobre el ejemplar Ragtime en el Chiluky S. (G3) por $300.000 en Churchill Downs.