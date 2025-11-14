Conoce el precio de servicio de Sierra Leone, Fierceness y Citizen Bull para el 2026 en el Ashford Stud

Suscríbete a nuestros canales

Como se conoció antes del desarrollo de las Breeders, los ejemplare Sierra Leone, Fierceness y Citizen Bull, luego de realizar su actuación en el respectivo campeonato de Mundial de Criadores, se retirarían de las pistas para cumplir rol de semental a partir 2026 en el afamado Ashford Stud. Ganadores de los premios Eclipse en sus respectivos renglones le dan una profundidad a su staff de sementales.

Sierra Leone, Fierceness y Citizen Bull ahora como sementales

El trío que se incorpora a Coolmore America en 2026, parece que han manejado sin problemas la primera etapa de sus nuevas carreras. Después de sus inolvidables presentaciones en Del Mar en la Breeders' Cup, Sierra Leone, Fierceness y Citizen Bull llegaron a Lexington el último domingo. Desde entonces, en la semana que ha pasado, el equipo ha empezado a trabajar con mucha energía en Ashford Stud.

Según Adrian Wallace del Coolmore América; los tres ejemplares se han adaptado muy bien a su nuevo hogar y a las condiciones de los establos. Afirmó a TDN.com.

Sierra Leone, hijo de Gun Runner y Heavenly Love, tendrá un valor de monta de $75,000. Campeón tres años en 2024 y ganador tres veces de Grado 1, se retira con casi $8.2 millones en ganancias. Es el segundo hijo de Gun Runner, tras Gunite, cuyos potros han destacado en ventas recientes de reproductores.

Fierceness, hijo de City of Light y Nonna Bella, tendrá un servicio valorado en $50,000 para 2026. Cuatro veces ganador de Grado 1, dominó el Florida Derby con la mayor diferencia histórica en sus 73 ediciones disputadas. Con más de $5.7 millones en ganancias, se retira como el semental más exitoso de City of Light.

Citizen Bull, hijo de Into Mischief en No Joke por Distorted Humor, el servicio para su primera temporada de monta fue valorado por $45,000 en 2026. En la lista de potros de dos años ganadores del Eclipse destinados a Ashford Stud, Fierceness ocupó el noveno puesto, con Citizen Bull en el décimo lugar. Citizen Bull también ostenta el título de ser el único potro de dos años campeón del Eclipse de Into Mischief, aunque probablemente tendrá que compartirlo pronto tras la campaña invicta de Ted Noffey este año. Al igual que sus dos nuevos compañeros de semental, el pupilo de Bob Baffert ganó en su debut.