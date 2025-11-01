¡Gloria Venezolana! Junior Alvarado gana de punta a punta el Breeders' Cup Distaff con Scylla

Suscríbete a nuestros canales

La Longines Breeders' Cup Distaff enfrentó a las mejores yeguas del continente en un duelo por el campeonato. La carrera, reservada para hembras de tres años o más, se disputó sobre 1.800 metros en la pista principal con una bolsa de 2 millones de dólares.

Un Distaff de Favoritas Derrotadas: Breeders´Cup Estados Unidos

Las lógicas previas indicaban que la contienda se centraría en varios nombres. Dorth Vader presentaba credenciales sólidas en esta división, aunque venía de un segundo puesto en el Personal Ensign (G1). Otra fuerte candidata era Nitrogen, ganadora del Spinster (G1) antes de su reciente segundo lugar.

El foco también se posó en Seismic Beauty. La potranca de 4 años, hija de Uncle Mo, acumulaba tres triunfos consecutivos para el preparador Bob Baffert, incluyendo el Clement L. Hirsch (G1) en Del Mar.

Ritmo Violento y Control Absoluto: Del Mar

La Breeders’ Cup Distaff (G1), séptima carrera de la jornada sabatina, comenzó con un ritmo acelerado. Sin dudar, el jinete venezolano Junior Alvarado tomó el comando de las acciones a lomos de Scylla.

Alvarado impuso parciales rápidos, capaz de cubrir los primeros 400 metros en 22.1 segundos y los 800 en 45.3. Scylla se mantuvo firme en la delantera, y marca los 1.200 metros en 70 segundos exactos.

La Sorpresa se Consolida

La principal enemiga, Seismic Beauty, nunca representó una amenaza seria y ni siquiera logró finalizar entre las primeras cinco.

Al entrar a la recta final, la conducida por Alvarado sacó una ventaja decisiva. Scylla cruzó la meta con claridad, y detiene el reloj en 108 segundos exactos para los 1.800 metros.

A unos cinco cuerpos, Nitrogen (1) arribó en el segundo lugar, para confirmar su candidatura. Regaled (13) ocupó el tercero, seguido por Clicquot (3) en el cuarto y Dorth Vader (12), que cerró la pizarra.

Récord para Mott y Primera Copa para Alvarado

La victoria de Scylla se transformó en una gran sorpresa en taquilla, ya que deja un dividendo de $17.20 a ganador.

Este triunfo marca un hito para el jinete criollo Junior Alvarado, quien gana por primera vez el Breeders' Cup Distaff. Por su parte, el entrenador William Mott amplía su legado, al lograr su sexta victoria en esta prueba de Grado 1 (previos triunfos en 1997, 1998, 2010, 2011 y 2012).

Scylla, una hija de Tapit en Close Hatches (por First Defence), alcanza la sexta victoria en 16 actuaciones a sus cinco años y defiende los colores del Stud Juddmonte.