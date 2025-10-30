Hipismo

¡Toma nota! Estas son las carreras con su hora de salida para las jornadas de la Breeders' Cup

Se disputarán un total de 22 carreras en dos días

Por

Darwin Dumont
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 09:00 am
¡Toma nota! Estas son las carreras con su hora de salida para las jornadas de la Breeders' Cup
Breeder's Cup
Suscríbete a nuestros canales

El comité organizador de la Breeders' Cup anunció este miércoles 29 de octubre, la definición de las carreras y los horarios de cada una de las pruebas a disputarse el 31 de octubre y 1 de noviembre en el hipódromo de San Diego en California.

NOTAS RELACIONADAS

La 42.ª edición del Campeonato Mundial de la Breeders' Cup, tendrá una cobertura que proporcionará una experiencia sin igual de ver en múltiples plataformas y pantallas, alcanzando a los aficionados donde y como deseen.

Breeders’ Cup: Horarios de las carreras pautadas

El Campeonato Mundial comienza el viernes con una cartelera de 10 carreras, centrada en la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1). La primera carrera es a las 11:35 a. m. PT / (2:35 p. m. Venezuela), con cinco carreras preliminares antes de la primera carrera del Campeonato: la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) (5:45 p. m. Vzla). La Breeders' Cup Juvenile Turf (G1), cerrará el día con una hora de inicio a las 8:25 p. m. Vzla.

La tarjeta del sábado de 12 carreras comienza a las 10:05 a. m. PT / (1:05 p. m. Vzla) con tres carreras preliminares antes de la PNC Bank Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1), Carrera 4, que inicia la acción del Campeonato con una hora de inicio a las 12:00 p. m. PT / (3:00 p. m. Vzla).

Las pruebas centrales de la jornada, Breeders’ Cup Distaff (G1) séptima en el orden hora de inicio 5:01 p.m horario de Venezuela. Seguida de la BC Turf (G1) 5:41 p.m. y la Breeders Cup Classic (G1) a las 5:25 p.m. La jornada del sábado culmina con la BC Filly & Mare Turf (G1) 8:25 p.m.

Breeders' Cup

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup LVBP UEFA
Jueves 30 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo