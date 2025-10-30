¡Toma nota! Estas son las carreras con su hora de salida para las jornadas de la Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

El comité organizador de la Breeders' Cup anunció este miércoles 29 de octubre, la definición de las carreras y los horarios de cada una de las pruebas a disputarse el 31 de octubre y 1 de noviembre en el hipódromo de San Diego en California.

La 42.ª edición del Campeonato Mundial de la Breeders' Cup, tendrá una cobertura que proporcionará una experiencia sin igual de ver en múltiples plataformas y pantallas, alcanzando a los aficionados donde y como deseen.

Breeders’ Cup: Horarios de las carreras pautadas

El Campeonato Mundial comienza el viernes con una cartelera de 10 carreras, centrada en la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1). La primera carrera es a las 11:35 a. m. PT / (2:35 p. m. Venezuela), con cinco carreras preliminares antes de la primera carrera del Campeonato: la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) (5:45 p. m. Vzla). La Breeders' Cup Juvenile Turf (G1), cerrará el día con una hora de inicio a las 8:25 p. m. Vzla.



La tarjeta del sábado de 12 carreras comienza a las 10:05 a. m. PT / (1:05 p. m. Vzla) con tres carreras preliminares antes de la PNC Bank Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1), Carrera 4, que inicia la acción del Campeonato con una hora de inicio a las 12:00 p. m. PT / (3:00 p. m. Vzla).

Las pruebas centrales de la jornada, Breeders’ Cup Distaff (G1) séptima en el orden hora de inicio 5:01 p.m horario de Venezuela. Seguida de la BC Turf (G1) 5:41 p.m. y la Breeders Cup Classic (G1) a las 5:25 p.m. La jornada del sábado culmina con la BC Filly & Mare Turf (G1) 8:25 p.m.

Breeders' Cup