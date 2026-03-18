Russell Westbrook hace historia: ya es el quinto máximo asistente de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de la dura derrota sufrida por los Sacramento Kings ante los San Antonio Spurs, la jornada del martes quedará grabada en los libros de historia de la liga. Russell Westbrook, en su décimoctava temporada como profesional, alcanzó un hito que reafirma su estatus como uno de los bases más completos que han pisado una duela.

El ascenso hacia la élite de las asistencias

Westbrook inició el encuentro en la séptima posición histórica, acechando de cerca a Mark Jackson. No le tomó mucho tiempo dejar su huella: con su segunda asistencia de la noche igualó a Jackson y, poco después, con la tercera, superó al dos veces Jugador Más Valioso y miembro del Salón de la Fama, Steve Nash.

Este movimiento lo coloca oficialmente en el quinto puesto de todos los tiempos, un logro impresionante para un jugador que a menudo es más reconocido por su capacidad anotadora y reboteadora que por su visión de campo.

La selecta lista de los mejores facilitadores

Con este ascenso, Westbrook se une a un grupo extremadamente exclusivo. La jerarquía histórica de asistencias en la NBA queda ahora encabezada por los siguientes nombres:

John Stockton: 15,806 asistencias

Chris Paul: 12,552 asistencias

Jason Kidd: 12,091 asistencias

LeBron James: 11.909 asistencias

Russell Westbrook: 10,343 asistencias (y contando)

Detrás de él han quedado leyendas de la talla de Steve Nash (10,335), Mark Jackson (10,334) y Magic Johnson (10,141), lo que dimensiona la longevidad y consistencia de la base actual de los Kings.

Un legado definido por el triple-doble

La capacidad de Westbrook para llenar todas las columnas de la hoja de estadísticas sigue siendo incomparable. Actualmente, ostenta el récord histórico de la NBA con 209 triples-dobles, una cifra que parecía inalcanzable antes de su irrupción. Su temporada de MVP en 2016-17, donde registró 42 triples-dobles, sigue siendo el estándar de oro de la versatilidad moderna.

Además, Westbrook se mantiene en un olimpo estadístico junto a Oscar Robertson y Nikola Jokić como los únicos jugadores capaces de promediar un triple-doble a lo largo de una temporada completa, una hazaña que él ha repetido en Múltiples ocasiones.

Impacto histórico en todas las áreas del juego.

A sus 37 años, el nueve veces All-Star no solo reparte balones; también sigue siendo la base con más rebotes en la historia de la liga, acumulando un total de 9,021 capturas. En el apartado anotador, su vigencia es igualmente notable, ocupando el puesto 14 en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos con más de 27,160 puntos.

Westbrook se encuentra actualmente cumpliendo su primer año con Sacramento, el séptimo equipo de su carrera, tras firmar un contrato por una temporada durante el pasado verano. Aunque el equipo busca consistencia en la clasificación, contar con una figura de su calibre histórico aporta una dosis de experiencia y liderazgo fundamental para las aspiraciones de postemporada de los Kings.