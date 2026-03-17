Al nivel de una leyenda: Derrick White emula una marca de Kevin Garnett con los Celtics

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En el baloncesto moderno, donde el brillo suele llevárselo el triple o la jugada espectacular, Derrick White ha recordado al mundo por qué la defensa sigue ganando campeonatos. El base de los Boston Celtics ha alcanzado oficialmente la marca de los 75 robos y 75 bloqueos en lo que va de la presente temporada, una estadística que revela un dominio absoluto de ambos lados del impacto defensivo.

Siguiendo la huella del "Big Ticket"

Lo que hace que esta cifra sea verdaderamente especial es el peso histórico que acarrea dentro del TD Garden. White se ha convertido en el primer jugador de los Celtics en registrar al menos 75 robos y 75 tapones en una sola campaña desde que lo hiciera Kevin Garnett en la mítica temporada 2007-08.

Es imposible ignorar el simbolismo: aquel fue el año en que Garnett fue nombrado Jugador Defensivo del Año. Que un escolta como White emule los números de protección de aro y anticipación de un ala-pívot histórico como Garnett habla de una versatilidad defensiva que pocos jugadores poseen en la liga actual.

Con este hito, la candidatura de Derrick White para los equipos All-Defensive de la NBA deja de ser una opinión para convertirse en una realidad respaldada por los libros de historia. Mientras que Boston busca consolidarse como el favorito al título, White se consolida como el heredero de esa intensidad defensiva que Kevin Garnett grabó a fuego en la identidad del equipo hace casi dos décadas.