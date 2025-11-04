Copa Melbourne: Half Yours defiende la casa y se lleva la prueba más codiciada de Australia

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Melbourne, la carrera más famosa de Australia, es una prueba de Grupo 1 que se disputa sobre una distancia de 3200 metros en el hipódromo de Flemington en Melbourne, con un premio total de 10.000.000 de dólares. La edición 164, se la llevó el ejemplar nacional Half Yours con la yoqueta Jamie Melham, quien se convierte en la segunda en ganarla. El ganador de este evento fue el único del patio que derrotó a 23 invasores.

La Copa Melbourne (Gr.1) en 3.200 metros en pista de grama es celebrada el primer martes de noviembre de cada año, la "carrera que paraliza a una nación" fue ganada Half Yours con la yoqueta Jamie Melham, quien se convierte en la segunda en llevársela.

La Copa de Melbourne forma parte de la cultura deportiva australiana, al ser la carrera de caballos más famosa del país. Algo así como el Simón Bolívar para los venezolanos. El Kentucky Derby, para los americanos. La Japan Cup, para los japoneses. El Arco de Triunfo, en Francia. Las pruebas en Ascot, para los ingleses.

Half Yours, contó con la monta de la yoqueta Jamie Melham para ganar la edición 164 de la Copa Melbourne en el hipódromo de Flemington, Australia. La australiana es también la primera mujer en lograr el doblete Melbourne Cup-Caulfield Cup. Su victoria se produce 10 años después de que Michelle Payne hiciera historia montando a Prince of Penzance.

Tras la victoria, Melham declaró a la cadena australiana Nine Network: “Por esto nos levantamos de la cama todas las mañanas a las 4 de la madrugada… es duro. No todo es glorioso y perfecto, como todos pueden ver a veces.

“He tenido un año increíble. Me casé, tuve días realmente geniales en la pista, pero nada, jamás, se compara con esta sensación que tengo ahora mismo.”

Half Yours, ganador de este evento es el único caballo de cría australiana en el grupo de 24 participantes y defendió favoritismo para aprovechar la pista blanda después de la lluvia esporádica. El caballo se encontraba en una lucha por el primer puesto con el caballo irlandés Goodie Two Shoes al entrar en la recta final de la carrera de 3.200 metros, pero Melham aceleró en el momento perfecto para cruzar la línea de meta con una ventaja de varios cuerpos.

Goodie Two Shoes, entrenado por Joseph O'Brien, se mantuvo en segundo lugar, Middle Earth llegó tercero y River of Stars terminó cuarto.