Mira este dato sobre Forever Young que seguro no conoces

Con la victoria de Forever Young en la Breeders' Cup Classic G1, con una bolsa de siete millones de dólares en distancia de 2.000 metros en el hipódromo de Del Mar, ocurrió un hecho histórico único para ese evento que seguro no conoces.

Breeders' Cup: Forever Young entra en la historia

En las primeras 41 ediciones de este evento, que es singular y se celebra al final de cada temporada, y que ha llegado a ser un patrimonio en la historia de la hípica tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, no ha sucedido que un caballo que ganó la Breeders' Cup Classic también lo haya logrado por medio de su descendencia.

Tal es el caso del ejemplar Sunday Silence, que en 1989 ganó el Derby de Kentucky y el Preakness Stakes, y la Breeders' Cup Classic, año en el cual fue elegido Campeón Estadounidense de Tres Años y Caballo Estadounidense del Año ese mismo año, es bisabuelo del ejemplar Forever Young, por lo que lo convierte en un caso único en la historia en la Breeders’ Cup Classic.

Forever Young es nieto del caballo triplecoronado japonés Deep Impact, que es padre de Real Steel y este padre de Forever Young. Deep Impact es hijo de Sunday Silence, por lo que este último es su bisabuelo por la línea paterna. Datos consultado en Pedigree Online.