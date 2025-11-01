Hipismo

Este martes llega la edición 164 de la Copa Melbourne en Australia con una bolsa de $10.000.000

24 ejemplares se disputan esta fascinante carrera en 3.200 metros

Darwin Dumont
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 08:30 am
Flemington
Dos de las carreras de caballos más importantes del mundo, la Breeders' Cup y el Melbourne Cup Carnival, ofrecen un espectáculo inolvidable para los aficionados a las carreras este fin de semana. Este sábado fueron sorteados los puestos de largada con una gatera de 24 participantes, para la Copa Melbourne, que se celebrará el martes 4 de noviembre.

La Copa Melbourne, la carrera más famosa de Australia, es una prueba de Grupo 1 que se disputa sobre una distancia de 3200 metros en el hipódromo de Flemington en Melbourne, con un premio total de 10.000.000 de dólares. Esta será la edición 164.

Australia: La Copa Melbourne llega a su edición 164

La Copa Melbourne (Gr.1) en 3.200 metros en pista de grama es celebrada el primer martes de noviembre de cada año, la "carrera que paraliza a una nación" fue ganada el pasado año por le por el ejemplar Knight's Choice. Por qué la Copa de Melbourne paraliza a la nación. Porque forma parte básicamente de la cultura deportiva australiana, al ser la carrera de caballos más famosa del país. Ver la Copa y apostar es una tradición para la mayoría de los australianos, sean o no aficionados habituales a las carreras.

Algo así como el Simón Bolívar para los venezolanos. El Kentucky Derby, para los americanos. La Japan Cup, para los japoneses. El Arco de Triunfo, en Francia. Las pruebas en Ascot, para los ingleses. Así, en aquellos países donde la prueba de mayor renombre paraliza un país para disfrutar del espectáculo equino.

La Copa Melbourne (Gr.1) que se corre desde 1861 presentó 120 candidaturas, incluidas 19 internacionales, para un total de 24 que tendrán la nómina final, que a continuación presentamos.  

No

Horse

Trainer

Jockey

1

AL RIFFA (FR)

Joseph O'Brien

Mark Zahra

2

BUCKAROO (GB)

Chris Waller

Craig Williams

3

ARAPAHO (FR)

Bjorn Baker

Ms Rachel King

4

VAUBAN (FR)

Gai Waterhouse & Adrian Bott

Blake Shinn

5

CHEVALIER ROSE (JPN)

Hisashi Shimizu

Damian Lane

6

PRESAGE NOCTURNE (IRE)

Alessandro Botti

Stephane Pasquier

7

MIDDLE EARTH (GB)

Ciaron Maher

Ethan Brown

8

MEYDAAN (IRE)

Simon & Ed Crisford

James McDonald

9

ABSURDE (FR)

Willie Mullins

Kerrin McEvoy

10

FLATTEN THE CURVE (FR)

Henk Grewe

Thore Hammer Hansen

11

LAND LEGEND (FR)

Chris Waller

Joao Moreira

12

SMOKIN' ROMANS (NZ)

Ciaron Maher

Ben Melham

13

CHANGINGOFTHEGUARD (IRE)

Kris Lees

Tim Clark

14

HALF YOURS

Tony & Calvin McEvoy

Ms Jamie Melham

15

MORE FELONS (IRE)

Chris Waller

Tommy Berry

16

ONESMOOTHOPERATOR (USA)

Brian Ellison

Harry Coffey

17

FURTHUR (IRE)

Andrew Balding

Michael Dee

18

PARCHMENT PARTY (USA)

William Mott

John Velazquez

19

ATHABASCAN (FR)

John O'Shea & Tom Charlton

Declan Bates

20

GOODIE TWO SHOES (IRE)

Joseph O'Brien

Wayne Lordan

21

RIVER OF STARS (IRE)

Chris Waller

Beau Mertens

22

ROYAL SUPREMACY (IRE)

Ciaron Maher

Robbie Dolan

23

TORRANZINO (NZ)

Paul Preusker

Ms Celine Gaudray

24

VALIANT KING (GB)

Chris Waller

Jye McNeil

 

