Este martes llega la edición 164 de la Copa Melbourne en Australia con una bolsa de $10.000.000

Dos de las carreras de caballos más importantes del mundo, la Breeders' Cup y el Melbourne Cup Carnival, ofrecen un espectáculo inolvidable para los aficionados a las carreras este fin de semana. Este sábado fueron sorteados los puestos de largada con una gatera de 24 participantes, para la Copa Melbourne, que se celebrará el martes 4 de noviembre.

La Copa Melbourne, la carrera más famosa de Australia, es una prueba de Grupo 1 que se disputa sobre una distancia de 3200 metros en el hipódromo de Flemington en Melbourne, con un premio total de 10.000.000 de dólares. Esta será la edición 164.

Australia: La Copa Melbourne llega a su edición 164

La Copa Melbourne (Gr.1) en 3.200 metros en pista de grama es celebrada el primer martes de noviembre de cada año, la "carrera que paraliza a una nación" fue ganada el pasado año por le por el ejemplar Knight's Choice. Por qué la Copa de Melbourne paraliza a la nación. Porque forma parte básicamente de la cultura deportiva australiana, al ser la carrera de caballos más famosa del país. Ver la Copa y apostar es una tradición para la mayoría de los australianos, sean o no aficionados habituales a las carreras.

Algo así como el Simón Bolívar para los venezolanos. El Kentucky Derby, para los americanos. La Japan Cup, para los japoneses. El Arco de Triunfo, en Francia. Las pruebas en Ascot, para los ingleses. Así, en aquellos países donde la prueba de mayor renombre paraliza un país para disfrutar del espectáculo equino.

La Copa Melbourne (Gr.1) que se corre desde 1861 presentó 120 candidaturas, incluidas 19 internacionales, para un total de 24 que tendrán la nómina final, que a continuación presentamos.