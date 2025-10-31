Balantina en un despliegue de fuerza se queda la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1) de $1.000.000

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de elite y de alta gama se lleva a cabo este primer día de la Breerders’ Cup en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. La presente cartelera donde se ha desarrollado ocho competencias entre ellas la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1) que repartió un millón de dólares en premios. Balantina con la monta de Oisin Murphy para el entrenador Donnacha O’Brian se quedó con los honores en gallarda actuación.

Breeders’ Cup: Balantina sumó su primera victoria de Grado 1 en su corta campaña

Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1) de $1.000.000 se corrió en distancia de 1.600 metros en pista de arena, en la cual 13 potras de dos años se batieron en duelo. Balantina de Irlanda con la monta de Oisin Muprphy para el entrenador Donnacha O’Brian, quien consigue su primera victoria en las Breeders’ Cup se quedó con los honores en gallarda actuación, para derrotar a sus rivales por no menos de un largo en crono de 95” para la distancia de 1.600 metros.

Oisin Murphy, quien iba sobre la hija de Ten Sovereigns en la yegua Balankiyla por Montjeu, Balantina, controló la carrera desde posiciones de vanguardia. Mientras que la japonesa Switch In Love marcaba el peace de la carrera en 22,1; 45,4 y 71, Murphy se mantuvo hasta la recta final expectante, espero los últimos 200 metros para avanzar con fuerzas pegado al riel y quedarse con los honores. Con un pago sorpresivo de $48 a ganador en la taquilla.

Balantina, le otorga la primera victoria en la Breeders’ Cup a su entrenador Donnacha O’Brian, quien es hijo de la leyenda europea Aidan O’Brian. Mientras que para su jinete fue la segunda. Con esta victoria Balantina, mejora su récord a dos victorias, un segundo y tercer puesto en seis presentaciones. Defendió la divisa de la sociedad de Medallion Racing, Parkland Thoroughbreds, Reeves Thoroughbred Racing y McNulty, Lissa Ann.