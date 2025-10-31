Victoria clara Super Corredora gana la Juvenile Fillies (G1) con la conducción audaz de Héctor Berríos

Suscríbete a nuestros canales

La Breeders' Cup comenzó con una sorpresa mayúscula en la Juvenile Fillies (G1). El ejemplar Super Corredora, guiada magistralmente por el jinete chileno Héctor Berríos, conquistó el clásico para potras de dos años, disputado en una distancia de 1.700 metros.

La victoria no solo se gestó al derrotar a un grupo de ocho enemigas, sino al dejar en el segundo lugar a la gran favorita de la prueba, Explora.

Dominio de Principio a Fin y la Estrategia de Berríos: Breeders' Cup Estados Unidos Del Mar

La potra, hija de Gun Runner en Super Simple por Super Saver, no dio tregua a sus rivales. Berríos ejecutó una estrategia audaz, controlando las acciones desde el mismo momento de la partida y viniéndose de punta a punta.

Los parciales que demuestran el dominio de Super Corredora fueron:

$400$ metros: 22.2 segundos

$800$ metros: 45.3 segundos

$1.200$ metros: 1:10.15

Milla ($1.600$m): 1:36.58

Finalmente, la potra cerró el recorrido de 1.700 metros con un excelente tiempo global de 1:43.71.

Aunque por momentos la favorita Explora (7) intentó poner en riesgo la victoria, el jinete chileno usó todos sus recursos para mantener el temple de su conducida y cruzar la meta en ganancia con la pupila entrenada por John Sadler.

Dividendos Explosivos y Logro Personal

Super Corredora confirmó la sorpresa al pagar un dividendo de $19,70 a ganador en taquilla. Los dividendos complementarios fueron: $7,20 al Place y $4,50 al Show.

Este triunfo tuvo un significado especial para Héctor Berríos, pues con él sumó su tercera victoria en una tarde mágica y, lo más importante, se alzó con su primer triunfo de corte selectivo (Grado 1) en el circuito estadounidense con motivo a la celebración de la Breeders' Cup que se realiza entre los días viernes y sábado. Dicha prueba en esta ocasión repartió una premiación especial de $2.000.000 de dólares.

El Final del Marcador: Del Mar Potrancas 1.700 metros

El resto de la pizarra fue completada por:

Segundo: Explora (7)

Tercero: Percy’s Bar (4)

Cuarto: Meaning (3)

Quinto: Tommy Jo (5)

La victoria de Super Corredora no solo inyecta un alto nivel de adrenalina en el inicio de la Breeders' Cup, sino que también consagra el gran momento del jinete chileno Héctor Berríos, quien demostró una conducción impecable y se alzó con su primer Grado 1 en este prestigioso evento. Con el triunfo de la potra en la Juvenile Fillies, queda claro que el Campeonato Mundial no da tregua y está listo para ofrecer más sorpresas y hazañas inolvidables.