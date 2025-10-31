¡Hat-trick para el muchacho de la película! Emisael Jaramillo mete un batacazo de $40 a ganador en la taquilla en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, compuso un programa para el viernes 31 de octubre que contaba con diez carreras y una stakes por un monto de $75.000. Hoy, en este importante óvalo donde se lleva a cabo el Sunshine Meet, que es el preámbulo del Winter Championship Meet y se prolongará hasta abril de 2026, participan un número significativo de entrenadores y jinetes venezolanos.

Hoy, los venezolanos han logrado un total de seis victorias de las siete disputadas, y el "muchacho de la película" Emisael Jaramillo ha conseguido un hat-trick que incorpora una victoria sorpresiva o longshot de $40 a ganador en la taquilla.

Gulfstream Park: Hat-trick para Emisael Jaramillo con un batacazo incluido de $40 a ganador

Emisael Jaramillo, comenzó la jornada de tres victorias (por ahora) en la cuarta carrera de este viernes en Gulfstream Park que fue reservada para un Maiden Claiming de $26.500 en distancia de 1.664 en pista sintética, en la cual Insolenta, galopó a sus rivales y respondió a la taquilla y confianza de los aficionados con una victoria muy fácil en tiempo de 101”1 y generó un pago de $5.40 a ganador; fue presentado por Nicholas Tomlinson para la sociedad de Ironhorse Racing Stable LLC y Tiger Racing, Inc

En la quinta del programa, el entrenador José M. Castro, ensillo a Blaze of Color que fungió como favorita en la taquilla con un pago de $4.80 a ganador. Jaramillo, quien guío las riendas de este hijo de Adios Charlie consiguió su tercera victoria en 15 presentaciones y corrió para los colores de JC Racing Stable de José Castro. Este ejemplar se ganó un Claiming de $24.500 en distancia de 1.600 metros en tierra con registro de 98”.

La terecera victoria de la tarde llegó en la séptima de la cartelera en Gulfstream Park, encima del ejemplar Secret Revenge, que ha sido el batacazo de mayor dividendo de la tarde con un pago de $44.80 a ganador en la taquilla. Su propietario Michael Lerman, fue el entrenador que presentó a este hijo de Nyquist, que se llevó un Allowance Optional Claiming por $57.000. Este nieto de Mineshaft capitalizó su segunda victoria, con una campaña global de 13 carreras.

Emisael Jaramillo, le resta el compromiso de So Sophia en la octava. En la novena llevará a Paddy’s Gift, estas dos para el entrenador venezolano Jorge Delgado. Jaramillo, cierra en la décima con Mischief in Motion para Michael Trombetta en el Cellars Shiraz Stakes por $75.000.