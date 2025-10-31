¡A tiro de un nuevo récord! Aidam O’Brian podría lograr este hito en la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Todo listo para una nueva edición del Campeonato más importante de carreas que es celebrado a final de cada temporada en Estados Unidos. La Breeders’ Cip llega a su edición 42, y junto a ellas, múltiples marcas que se pueden establecer y dejar en camino. Precisamente, Aidam O’Brian quien se encuentra igualado con la leyenda del entrenamiento D. Wayne Lukas, como lo más ganadores en estas gestas deportivas, podría quedarse sólo con ese registro de lograr al menos una victoria. Tendrá ocho oportunidades para hacerlo.

Breeders’ Cup: Aidam O’Brian listo para romper el empate con Lukas

Aidan O'Brien, tendrá en Minnie Hauk, su gran esperanza para quebrar la marca de 20 victorias en las Breders’ Cup, y así llegar a 21 y convertirse en el entrenador más ganador de este meeting que se corre anualmente, dejando a la leyenda viviente D. Wayne Lukas en la segunda casilla con 20 triunfos.

Minnie Hauk, ha disfrutado de una temporada fantástica, ganando el Oaks, el Irish Oaks y el Yorkshire Oaks, antes de ser derrotada por muy poco por Daryz en el Prix de l'Arc de Triomphe. Enfrentará al campeón actual en grama en Estados Unidos, Rebel's Romance.

El equipo de O'Brien para la Breeders' Cup no es tan numeroso como en algunos años, pero no le falta calidad, sobre todo en la categoría de potros, donde Gstaad participa en la Juvenile Turf, True Love su mejor carta, junto a Mission Central y Brussels, estarán en la Juvenile Turf Sprint y Precise en la Juvenile Fillies Turf.

Para la jornada del sábado además de Minnie Hauk, que enfrentará a uno de los mejores caballos de mundo Rebels’ Romans, ganador en cinco países y actual campeón en Estados Unidos en grama. Luego tendrá a The Lion In Winter en la Breeders’ Cup Mile y cierra con Bedtime Story en la Breeders’ Cup Fily / Mare Turf, en calidad de sorpresas. La cita es con la historia.