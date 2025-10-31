Breeders’ Cup: Miras el récord impresiónate de Irad Ortiz Jr., dentro de la Serie Mundial de Criadores

Suscríbete a nuestros canales

Irad Ortiz Jr., quien fue líder de los jinetes de Estados Unidos hasta la temporada 2023, tendrá trece compromisos de monta para la edición 42 de la Breeders’ Cup a correrse por cuarta vez en el hipódromo Del Mar y por segunda ocasión seguida. Ortiz, quien es el líder absoluto de todos los jockyes en el Campeonato de Criadores estará presente en casi todas las carreras de la serie entre viernes y sábado, para la Breeders’ Cup.

Breeders’ Cup: Irad Ortiz Jr., lidera en todos los renglones a los jinetes en las Breeders

En un estudio realizado por la empresa Horse Racing Nation, donde muestra una relación de las victorias de 23 jinetes que han participado en la Breeders’ Cup en los últimos años, Irad Ortiz Jr., se destaca y lidera a sus colegas en montas, victorias, porcentaje de victorias y retorno de la inversión en las últimas ocho ediciones de la Breeders' Cup.

Cabe resaltar que esta investigación se realizó desde el año 2017, cuando tuvo lugar el primer evento celebrado en Del Mar. Esta muestra de ocho años, por lo tanto, abarca las tres versiones en el hipódromo que acoge este año, además de otros dos eventos realizados en Santa Anita, California del Sur: 2019 y 2023. Las ediciones previas se llevaron a cabo en Keeneland en 2020 y 2022, así como en Churchill Downs en 2018.

Aunque las cifras de Ortiz son asombrosas desde un punto de vista general, se vuelven aún más sorprendentes si se examinan con detenimiento y se observa que ha triunfado en nueve competiciones distintas de la Breeders' Cup, además de haber tomado parte en carreras de tierra y césped durante los últimos ocho años, con 7 de 54 en césped y 11 de 35 en tierra.

Asimismo, satisface las expectativas de los apostadores al ganar con 10 favoritos desde 2017 y tener el porcentaje más alto de triunfos entre los siete jinetes que tienen por lo menos seis montas en favoritos. Además, cuenta con el porcentaje más alto de triunfos con caballos que no son favoritos. Es verdaderamente impresionante.

Este año, Ortiz participa en 13 de las 14 carreras de la Breeders' Cup y solo Flavien Prat tiene más montas en la Breeders' Cup, ya que está nominado para las 14 carreras de este fin de semana.