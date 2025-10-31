Este ejemplar empatará el récord como el más longevo en participar en las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Las expectativas aumentan a solamente a un día de que se realice la edición 42 de las Breeders' Cup, que tendrá lugar este fin de semana en el hipódromo de Del Mar, por segundo año seguido. El hipódromo de San Diego, California, será la sede del encuentro más significativo para cerrar el año en Estados Unidos. Se llevarán a cabo 14 carreras de Grado 1, donde se darán cita los mejores jinetes, entrenadores y ejemplares del turf global.

Breeders’ Cup: Khaadem busca igular el récord como el más longevo

Cuando Khaadem compita el sábado en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1), tendrá el triple de edad que algunos de sus competidores. No obstante, este castrado de 9 años está en óptima condición, y en su última carrera obtuvo una victoria extraordinaria al superar el último puesto en el Woodford Stakes (G2) celebrado en Keeneland.

El veterano, que tiene 42 carreras en su historial, ha mostrado un desempeño excepcional en Del Mar mientras se prepara para el Campeonato Mundial, recorriendo la pista del sur de California por las mañanas como si supiera lo que debe hacer.

El hijo de Dark Angel (IRE) en White Daffodil (IRE) por Footstepsinthesand (GB) es el caballo más viejo que compite en la Breeders' Cup de este año, pero será el sexto caballo con esa edad en participar en una carrera del Campeonato Mundial, según los registros de la Breeders' Cup.

Se une a Bet On Sunshine (13.º en el Sprint de 2001), Better Talk Now (8.º en el Turf de 2008), Calidoscopio (ganador del Marathon de 2012), Cloudy's Knight (2.º en el Marathon de 2009) y John's Call (3.º en el Turf de 2000) como los caballos más viejos en competir en una carrera de la Breeders' Cup; las reglas del Campeonato Mundial no permiten que compitan caballos de diez años o más.



Khaadem, llevará la monta del jinete Lanfranco Dettori quien volverá a montar para el entrenador Charlie Hills, emparejando al caballo más viejo de la Breeders' Cup con el segundo jinete más viejo con 54 años, solo por detrás de Mike Smith, quien tiene 60.



