Breeders’ Cup: Mike Smith listo para hacer historia en la serie Campeonato Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La presente edición de la Breeders’ Cup trae consigo una cantidad de posibles récord a establecer o quebrar a nivel personales. Tal es el caso del jockey miembro Salón de la Fama, Mike Smith quien es el jinete de mayor edad a competir en la presente edición con 59 años. Smith, ha tenido un repunte en su etapa madura dentro de su carrera profesional como jinete.

Breeders’ Cup: Mike Smith con un repunte a final de año

A comienzo de septiembre, Smith obtuvo su primer triunfo de Grado 1 del año con Bottle of Rouge en el Del Mar Debutante, y luego, el 27 de septiembre, ganó otra carrera de Grado 1 con Nevada Beach en el Goodwood Stakes en Santa Anita.

Este fin de semana, Smith tiene la posibilidad de convertirse en el jockey más veterano en conquistar una carrera de la Breeders' Cup gracias a estos caballos: Tamara, uno de los favoritos en la BC Filly and Mare Sprint; Will Take It, considerado poco favorito en la BC Dirt Mile; y Kopion, que compite en la Breeders' Cup Sprint.

El modelo para las carreras de pura sangre en la Breeders' Cup se instauró en el año 1987, cuando Bill Shoemaker, a los 56 años, montó a Ferdinand, que había ganado el Derby de Kentucky de 1986. En el BC Classic, celebrado en Hollywood Park, Shoemaker obtuvo una épica victoria por nariz sobre Alysheba, la ganadora del Derby de Kentucky en 1987.

En 1987, la trayectoria de Smith ya estaba en su máximo esplendor. Consiguió su primer triunfo en la Breeders' Cup con Lure, un corredor de césped impresionante, en la Mile de 1992, y ha ganado 27 carreras de la Breeders' Cup, una cifra récord. Las montas de Smith en la Breeders' Cup han producido más de 38,5 millones de dólares, cifra que solo ha sido sobrepasada por la de John Velázquez, quien ha logrado más de 39,3 millones. Con 53 años de edad, Velázquez ha logrado ganar 21 competencias de la Breeders' Cup.

Desde que Caledonia Road ganó la Juvenile Fillies en Del Mar en 2017, Smith no ha triunfado en ninguna competencia de la Breeders' Cup. Smith, el año pasado, compitió en una carrera de la Breeders' Cup, también en Del Mar. En la Filly and Mare Sprint, con Scylla, ocupó el cuarto lugar. En Santa Anita, en 2023 tuvo dos intervenciones sin estar entre las primeras posiciones.

El último desempeño entre los tres primeros de Smith en una competencia de la Breeders' Cup se produjo a bordo de Taiba, quien ocupó el tercer lugar en la Classic de 2022, llevándose a cabo en Keeneland.

Simth, en lo que va del año hasta el domingo, suma 24 victorias, en comparación con las 41 del año pasado. Insiste en que prefiere centrarse en la calidad de sus montas a la actividad diaria.

Además de ser líder de todos los tiempos en las Breeders' con 27 victorias, también lo es cuando este campeonato sólo se corría siete competencias, con 20 victorias.