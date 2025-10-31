¡Salió del slump! Jinete aprendiz venezolano que tenía cinco meses sin ganar, rompe la mala racha en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 31 de octubre en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, desarrolla un programa de diez carreras sin pruebas selectivas en el que se han corrido dos competencias, ambas con victorias para los jinetes venezolanos Daniel Centeno y César González; este último tenía cinco meses sin poder visitar el parque de vencedores.

Laurel Park: César González rompe el celofán y consigue la victoria

Durante la jornada de este viernes 31 de octubre en el óvalo de Laurel Park, en Maryland, la jornada la abrió con triunfo el jinete venezolano Daniel Centeno, encima del ejemplar Súper Roll. Acto seguido, el también nativo de Venezuela, César González, jockey aprendiz de siete libras, se adjudicó el triunfo encima del ejemplar Straight to Water, que fungió como uno de los favoritos de la prueba.

Esta segunda carrera estuvo reservada en 1.400 metros por un Starter Optional Claiming por $24.000. Straight to Water, bajo el control del jinete venezolano, logró alcanzar su segunda victoria en campaña de ocho presentaciones. Fue presentado por su propietaria Linda Albert, en gran performance. Esta prueba se corrió en crono de 85”.

César González, quien está en su segunda temporada en Estados Unidos como jinete aprendiz, con esta victoria llega a 16, once de las cuales han sido en la presente temporada. César consiguió su última victoria el pasado 24 de mayo con el ejemplar Casino Night en un Maiden Claiming; es decir, el joven fusta, enhorabuena, no visitaba el parque de vencedores hace cinco meses.

Al piloto venezolano, para lo que resta de jornada en la sexta de este viernes, le tocará guiar al ejemplar Heldish para José Magana en un Starter Optional Claiming por 24.000 dólares. Para el sábado, llevará a Kuaga para Robert Leaf Jr., por un Maiden Claiming de $30.000. Cierra la semana con dos montas. En la segunda guiará a Gold Time Vixe para Willie Kee, y en la cuarta estará sobre el lomo de Baby Bobby de Kieron Magee.