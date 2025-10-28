¡El muchacho de la película! Emisael Jaramillo afronta el reto este fin de semana en la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Emisael Jaramillo, conocido por su gran talento y experiencia, será uno de los participantes destacados en las próximas Breeders' Cup. En esta prestigiosa competencia, Jaramillo buscará emular a los nativos de gran renombre como Ramón Alfredo Domínguez, Javier Castellano y Eibar Coa, quienes son los únicos que han ganado al menos una carrera en el campeonato de Criadores, lo que añade un nivel extra de desafío y competencia para Jaramillo en esta importante cita hípica.

Breeders’ Cup: Emisael Jaramillo con un compromiso

Emisael Jaramillo, con base en la Florida, estará viajando a California el sábado, donde estará con las riendas del ejemplar Whatchatalkinabout, en la sexta carrera del sábado 1 de noviembre en Del Mar, que fue reservada para la Breeders’ Cup Sprint (G1), un sprint de 1.200 metros con una bolsa a repartir de dos millones de dólares.

Jara, junto a su conducido, tendrá que enfrentarse al ganador del Premio Eclipse, Straight No Chaser, que regresa con el entrenador Dan Blacker para intentar repetir, que, junto a él, está Bentornato, entrenado por José Francisco D’Angelo, subcampeón del año pasado, e Imagination, ganador del Campeonato de Velocidad de Santa Anita (G2) de Baffert. Ah, sí. Kopion está lista con sus dos victorias de Grado 1 y dos segundos puestos en stakes de grado este verano.

Whatchatalkinabout es un macho castrado de cuatro años, que ha corrido diez veces para cuatro victorias. Este año ha sido ganador en dos oportunidades. Debutó esta temporada con una victoria en prueba común en Aqueduct; luego repitió en este óvalo tras ganar el John A. Nerud Stakes (G3) en mayo con la monta de Irad Ortiz Jr.

Su última carrera de preparación para este evento fue a principio de mes con el Ogden Phoenix Stakes (G2), donde arribó tercero del ejemplar Nakatomi, con el mismo Ortiz Jr., de manera que Jaramillo lo guiará por vez primera en este evento mundial. Wesley A. Ward es el entrenador para los colores de Ice Wine Stable.