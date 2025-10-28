¡Hay revancha! José Francisco D’Angelo listo para convertirse en el primer entrenador venezolano en ganar una carrera en la Breeder’s Cup

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado 1 noviembre el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, tiene una cita con la historia con la hípica mundial cuando esté presente en dos de las 14 competencias que conforma la Breeder’s Cup. D’Angelo, ya tiene la experiencia en este tipo de evento cuando en la edición 2024 quedó segundo con el ejemplar Bentornato en la Breeders’ Cup Sprint (G1) detrás del ejemplar Straight No Chaser, ganador del Eclipse como mejor Sprint de la temporada.

Además, tendrá el compromiso con Shisospicy, en la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1). Esta roana de tres años hija de Mitole en la yegua Mischief Galore por Into Mischief, tiene en su haber cinco victorias en ocho presentaciones con una producción de $1.570.270 para sus conexiones del Morplay Racing LLC, que luego accedió a una participación para esta linajuda corredora al Qatar Racing LLC.

Breeders' Cup Turf Sprint: Shisospicy busca un reto que ningún ejemplar ha conseguido

Shisospicy, en siete participaciones en Estados Unidos, solo ha quedado fuera de los dos primeros puestos en un único momento fue un tercer puesto en una carrera de dos años en tierra. Dos veces ganadora de la categoría de esta temporada, la hija de Mitole enfrenta una batalla cuesta arriba al enfrentarse a caballos mayores por primera vez (ninguna potra de segundo año ha ganado nunca el Turf Sprint), pero el entrenador José D'Angelo confía en que está a la altura de la tarea.

En esta prueba salta otra yegua como posible rival ante los machos. Ag Bullet, ganador consecutivo para Baltas en Jaipur (G1) en Saratoga y Ladies Turf Sprint (G2) en Kentucky Downs, se enfrenta a Motorious, cuya racha ganadora de tres carreras para Phil D'Amato incluye Joe Hernández (G2), Daytona (G3) y Green Flash Handicap (G1).

Breeders' Cup Sprint: Bentornato por el desquite ante Straight No Chaser

El ganador del Premio Eclipse, Straight No Chaser, regresa con el entrenador Dan Blacker para intentar recuperar su forma y repetir. Lo tendrá difícil contra caballos como Bentornato, subcampeón del año pasado, e Imagination, ganador del Campeonato de Velocidad de Santa Anita (G2) de Baffert. Ah, sí. Kopion está lista con sus dos victorias de Grado 1 y dos segundos puestos en stakes de grado este verano.

Straight No Chaser, buscará convertirse en el cuarto caballo en ganar dos ediciones consecutivas de la Breeders' Cup Sprint (G1). Es una tarea difícil, lograda anteriormente solo por Midnight Lute en 2007-08, Roy H en 2017-18, y Elite Power en 2022-23.

Bentornato, hijo de Valiant Minister, tuvo un descanso aún más largo que Straight No Chaser después de la Breeders' Cup, y no volvió a correr hasta el Louisville Thoroughbred Society Stakes del 13 de septiembre en Churchill Downs. Fue una actuación impresionante, ya que ganó por 5 1/4 cuerpos.