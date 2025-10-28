Hija de Gun Runner Life of Joy suma sus primeros puntos al Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo comenzó el meeting de otoño en el hipódromo de Chuchirll Downs, escenario de la próxima Kentucky Oaks (G1) donde se disputó una prueba eliminatoria rumbo a los Lirios. Life of Joy, se llevó la mayor parte de los puntos de clasificación 10-5-3-2-1 de Kentucky Oaks (G1) en la carrera de $200,000 Rags to Riches S. en 1.700 metros.

Kentucky Oaks: Hija de Gun Runner se alza con los primeros putos a las Oaks

Life of Joy, entrenada por el cinco veces ganador del Premio Eclipse Brad Cox, y tres veces ganador del Kentucky Oaks, partió como favorita en la Rags to Riches Stakes, tras arrasar en la especial de una milla en Horseshoe Indianapolis por 14 cuerpos, con un margen menor en esta carrera, pero aun así cumplió con las expectativas.

Con Irad Ortiz Jr. al mando, Life of Joy se ubicó detrás de The Grumpy Rabbit que marcó tiempos lentos de :25.15, :49.86 y 1:14.44. The Grumpy Rabbit, en la entrada de la recta final lució desgastada por lo que Life of Joy tomó el control de la carrera y se alejó de sus rivales para ganar por 2 cuerpos en 1:45.76, para 1.700 metros.

Life of Joy es hija de Gun Runner, Caballo del Año 2017. Es propiedad de la sociedad formada por Will Stroud, Andrew Farm, Mountmellick Farm y For the People Racing Stable, mantuvo su invicto en dos presentaciones con ganancias para sus conexiones de $141,270. También sumó 10 puntos en el Road to the Kentucky Oaks.

Para Brad Cox, esta fue su quinta victoria, extendiendo su récord en la carrera, tras sus triunfos previos con Monomoy Girl (2017), Coach (2020), West Sunset (2023) y Good Cheer (2024). Tanto Monomoy Girl como Good Cheer ganarían el Kentucky Oaks (Grado I) del año siguiente.