Cuatro clasificadoras para la Dubai World Cup se llevarán a cabo en Del Mar

A pocos de iniciar la temporada de carreras en el Oriente Medio, comienza a sonar las clasificaciones para el venidero festival de carreras de la Dubai World Cup, que se correrá el sábado 4 de abril en el hipódromo de Meydan, donde la prueba central de la jornada será la Dubai World Cup (G1) con una bolsa de 12 millones de dólares en premios a repartir. Prueba que cierra la temporada de carreras en los hipódromos árabes y que la misma contendrá 16 semanas de carreras.

Dubai World Cup tendrá en la Breeders’ Cup cuatro clasificatorias

Las jornadas hípicas en el Carnaval de Carreras de Dubái regresa el 7 de noviembre, donde los campeones se alzan y el espíritu de las carreras de los Emiratos Árabes Unidos cobra vida bajo las icónicas luces del Hipódromo de Meydan, que cerrará el primer sábado de abril, donde repartirá $30.5 millones de dólares en la cual 12 millones ser repartirán en la Dubai World Cup (G1).

Este fin de semana inicia la temporada 12 del Meet Fall en Del Mar, en la cual se correrán por cuarta vez y segunda de manera consecutiva las copas de Criadores, las afamadas Breeders’ Cup en su versión 42 con la disputa de 14 pruebas de Grado 1, con una repartición de 34 millones de dólares entre las pruebas clasificadas.

Dentro de este grupo de 14 carreras del Grupo 1, que serán las últimas del año de mayor rango, y que otorgan un paso muy importante para la escogencia a los mejores de cada temporada en Estados Unidos para los premios Eclipse Awards.

El festival de carreras de Meydan, concluye con una serie de competencias y que durante su llegada reparte cupos directos para este evento.