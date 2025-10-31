Cy Fair vuela en la Breeders' Cup Juvenile Turf Spring G1

Suscríbete a nuestros canales

La jornada inaugural de la Breeders' Cup 2025 comenzó con gran emoción en el hipódromo de Del Mar, donde Cy Fair, una hija de Not This Time en Remarqued por Arch, se impuso con autoridad en la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1), la primera prueba del prestigioso evento que estaba programada como la sexta competencia de la tarde.

Bajo la conducción precisa de Irad Ortiz Jr. y la preparación de George Weaver, Cy Fair protagonizó una sólida actuación. Desde la partida, Schwarzenegger tomó la delantera, con Cy Fair siguiéndole de cerca. Los primeros 400 metros se completaron en 21’3 y los 800 en 44’1, marcando un ritmo vertiginoso.

Al ingresar en la recta final, Schwarzenegger comenzó a ceder terreno, y fue entonces cuando Ortiz Jr. llamó a correr a su conducida, que respondió con potencia por el centro de la pista para dominar con claridad y llevarse la victoria de forma cómoda. La competencia repartió un premio total de un millón de dólares.

Este triunfo representa el cuarto éxito de Irad Ortiz Jr. en la Juvenile Turf Sprint, tras sus victorias previas con Four Wheel Drive (2019), Golden Pal (2020) y Twilight Gleaming (IRE, 2021). En tanto, el entrenador George Weaver celebra su primera victoria en este prestigioso evento internacional.

La pizarra la completaron: Brussels (1), Aspect Island (4), Obliterartion (5) y Schwarzenegger (11). El dividendo a ganador de fue $12,00

Con esta actuación, Cy Fair se consolida como una de las potrancas más prometedoras de su generación con tres triunfos en cuatro salidas a la pista, abriendo con brillo el telón de una nueva edición de la Breeders’ Cup.