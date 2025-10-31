Te gusta Colossus: Mira lo que le dijo Yoelbis González al equipo de Meridiano Web hoy en La Rinconada

Hipismo

El jinete profesional habló de su participación en la Condicional Especial

Por

Gustavo Mosqueda
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:28 pm
Foto: José Antonio Aray
Yoelbis González es un jinete cuyo profesionalismo y entrega son su mejor carta de presentación. Semana a semana, el oriundo de La Guaira demuestra su compromiso en la pista, siempre dispuesto a dar el todo por el todo con cada uno de los ejemplares que monta.

Para la próxima jornada de carreras, González cuenta con un total de cinco compromisos a cumplir, cabe destacar con la intención de mantener una agenda competitiva.

Se aprovechó la mañana de ajustes finales en el óvalo de Coche de este viernes, y el equipo de Meridiano Web abordó al jinete para conversar en detalle sobre sus expectativas, especialmente en la prueba central de la tarde: la Condicional Especial.

Esta importante competencia se disputará a la altura de la sexta carrera de la programación. Yoelbis González estará a bordo del ejemplar Colossus, un hijo de Manchester que se perfila como protagonista en carrera de 10 participantes.

“El ejemplar viene de una buena actuación, arribando en el cuarto lugar en un lote de gran calidad en el clásico "Virgilio Decán" (GI). Considero que mi conducido se desenvuelve de manera óptima en el tiro de la milla ($1,600$ metros), la distancia exacta que enfrentaremos el domingo. Este factor nos brinda una gran oportunidad de triunfo. Enfrentaremos a nueve rivales de nuestro mismo lote y, con la ayuda de Dios y la suerte necesaria, esperamos decidir la carrera”.

                                               

.

Viernes 31 de Octubre de 2025
