¡Sin sorpresas! La británica Gstaad aplastó a sus rivales en la recta final de la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del primer día de la edición de la Breeders’ Cup trajo consigo un resultado lógico con las victorias de Ted Noffey y Gstaad. Esta última acreedora de la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1) con una bolsa de $1.000.000 en premios y que se corrió en distancia de una milla sobre pista de grama.

Breeder’s Cup: Gstaad representó el triunfo 21 para O'Brian

Con un despliegue de sabiduría, el jinete Christophe Soumillon, quien controló las riendas de la británica Gstaad, se ubicó al momento de la partida en la sexta posición, mientras que en la punta se presentaba una pelea estéril con parciales violentos de 22,1; 46,2 y 71,2. Al promedio del giro de la última curva, el jinete experimentado comenzó su avance desde posición intermedia.

Gstaad, controlada por Soumillon, comenzó su avance feroz por el centro de cancha. En plena recta final, el avance era incontenible y de un viaje la hija de Starspangledbanner pasó a dominar la contienda, controlando el ataque de Stark Contrast, que arremetió con fuerzas por líneas internas para ocupar la segunda casilla a menos de un largo de la vencedora, que paró el cronómetro en 94”4 para la clásica milla.

Gstaad es una potra de dos años, hija de la yegua Mosa Mine por Exceed and Excel, que coloca su récord en tres victorias en seis presentaciones. Luego de estrenarse con dos victorias, obtuvo tres segundos en pruebas de Grupo 1 antes de conseguir esta victoria de Grado 1 para sus conexiones Smith, Derrick, Magnier, Mrs. John y Tabor, Michael B.

La victoria de Gstaad en la Juvenile Turf le dio a Aidan O'Brien su victoria número 21 en la Breeders' Cup, superando a D. Wayne Lukas, quien tenía 20 -- casi todas conseguidas antes de que los campeonatos se expandieran a un formato de dos días.

Soumillon fue ganador de la Breeders' Cup por segunda vez, sumando este triunfo al obtenido en la Turf de 2005 con Shirocco en Belmont Park.

Los caballos con base en Europa han ganado 14 de las 19 ediciones del Juvenile Turf, que se inauguró en 2007. Fire At Will fue el ganador estadounidense más reciente, imponiéndose con una cuota de 14-1 para el entrenador Mike Maker en la Breeders' Cup de 2020.