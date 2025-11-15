Comienza la fiesta de victorias para los venezolanos en Gulfstream Park este sábado

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park se convirtió, una vez más, en el escenario de una destacada victoria para el talento venezolano que conforman jinetes y entrenadores este sábado.

El recinto abrió el telón pasada la una de la tarde. El entrenador venezolano José Francisco D’Angelo participó en la primera carrera con dos ejemplares en el recorrido de 1.700 metros. El joven profesional tiene pautadas un total de cinco presentaciones dentro del meeting de verano, el cual culminará el próximo 23 de noviembre.

Dominio de Principio a Fin: Gulfstream Park Estados Unidos Venezolanos

Una vez se dio la partida, una de las pupilas de "Kikito" se ubicó entre los primeros puestos. La competencia fue liderada inicialmente por los ejemplares Dream Diamond y Starship Orion, que registraron parciales de 24.99 para los 400 metros, 50.12 para los 800 y 1:14.58 en 1.200 metros.

La yunta del joven entrenador, conducida por el jinete Zayas, hizo contacto en el giro de la curva final para pasar a ganar con suma facilidad. Detuvo el reloj en 1:39.12 en la milla y 1:45.12 para la distancia final de 1.700 metros.

El otro presentado del entrenador criollo, Muscle Maiden, arremetió para hacerse de la segunda casilla, y así completar un sólido doblete para el establo. Starlinght Luna llegó tercero, Spirit Of Jaimaica ocupó el cuarto lugar, y Dream Diamond cerró la pizarra, visiblemente agotada.

Datos de la Ganadora y Estadísticas: Kikito D'angelo

La ganadora, No Time To Wait, hija del semental City Of Light en Pleasant Mine por Mineshaft, logró su primera victoria después de cinco presentaciones. Los dividendos en taquilla para la ganadora resultaron bajos: $3.00 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show.

Para el entrenador José Francisco D’Angelo, esta victoria significa la número 132 de la temporada actual. Acumula un total de 569 triunfos de por vida en sus ocho años de carrera en Estados Unidos. Además, con este éxito, suma 25 victorias en este meeting, estadística que lidera Saffie Joseph Jr.