Jinete de talla internacional que montó en Venezuela sufre aparatosa rodada en Nueva York

El Meeting Fall de Aqueduct, Nueva York, que comenzó la semana anterior y ofreció su habitual programación de nueve competencias el viernes, incluida la disputa de un stakes, no transcurrió sin incidentes. Lamentablemente, la tarde se vio marcada por un grave accidente en la séptima carrera.

El jinete estadounidense Dylan Davis sufrió una aparatosa caída. El portal Paulick Report, a través de su cuenta en la plataforma X, informó de los sucesos.

Detalles de la Rodada y Lesiones: Aqueduct Carreras Jinete

Los hechos ocurrieron durante la séptima competencia de la jornada, un claiming de $33,000. Davis montaba al ejemplar castaño de tres años Tarpulin (3).

Según la información que compartió el medio, el jinete sufrió graves lesiones. El diagnóstico incluye una fractura de clavícula derecha, la rotura de varias costillas y un colapso pulmonar como consecuencia de la rodada.

Trayectoria y Visita a la Serie Hípica del Caribe en Venezuela

Es importante destacar que Davis es un profesional con una sólida trayectoria. Recientemente, visitó el país en diciembre del año pasado para participar en la Serie Hípica del Caribe, donde tuvo la oportunidad de realizar cerca de ocho montas.

El estelar jinete acumula un total de 144 triunfos en la temporada actual y 1,623 victorias de por vida. Su producción total supera los 100 millones de dólares desde el inicio de su carrera en 2012 en Estados Unidos, un registro que comprende 140 pruebas de stakes y 36 carreras de grado.

Estado del Ejemplar Tarpulin: Caballo Récord

En cuanto al ejemplar Tarpulin, que ostenta un registro de dos triunfos en ocho actuaciones, se conoció que ya se encuentra en su establo. El caballo presenta algunos rasguños y contusiones, por lo que permanecerá bajo estricta observación veterinaria.