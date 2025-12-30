Real Madrid tiene prioridades y a su próxima estrella en la mira

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid terminó una primera mitad de temporada sin poder convencer en los últimos compromisos y con muchas dudas en su plantilla. Los merengues ha optado por no reforzar su plantilla en el mercado de fichajes que arranca en pocas horas. Sin embargo, el futuro inmediato podría cambiar esa decisión, especialmente con la llegada de un mes de enero lleno de partidos y con la disputa de hasta cuatro competiciones diferentes.

Aunque la directiva madridista aún no ha definido sus objetivos de fichajes, lo que parece claro es que el club ya ha comenzado a planificar con vistas a la próxima temporada. A pesar de que se pueda dudar sobre qué nombres serán los elegidos, lo que no cambia es que las posiciones de mediocentro y defensa central están consideradas como las principales prioridades en su búsqueda de refuerzos.

El centro del campo es, sin duda, la zona que más preocupa a los responsables del Real Madrid y a su entrenador. A pesar de los esfuerzos, la claridad en el juego del equipo no termina de materializarse, y la búsqueda de un jugador que sea capaz de liderar y ordenar esa zona del campo ya ha comenzado. El club no mira al pasado ni se fija en lo que representaron otros jugadores, sino que está enfocado en encontrar a un talento que pueda marcar la diferencia en el medio del campo.

Real Madrid tiene en la mira a su principal figura

A excepción de Aurélien Tchouaméni, el resto de los centrocampistas del Real Madrid no han estado a la altura de lo esperado, lo que ha obligado al club a centrar sus esfuerzos en reforzar esta zona del campo. En cuanto a la opción de fichar jóvenes promesas, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con más fuerza es el del neerlandés Kees Smit, mediocentro del AZ Alkmaar. Tanto el club como el propio jugador consideran que su etapa en el equipo que lo catapultó a la fama al ganar la Youth League ha llegado a su fin.

El posible fichaje de Smit puede reunir todos los requisitos que el club blanco en un jugador, considerando la proyección que tiene entre los jugadores jóvenes más destacados y la posibilidad de dar fuerza en la zona medular. Pese a que solo cuenta con 20 años, el mediocampista acumula un total de 58 partidos en Primera División demostrando ser capaz de dar dinamismo y hacer mejores a sus compañeros.

Además de la necesidad de buscar a una figura entre los centrocampista, los merengues también se ven en la obligación de un zaguero estelar que brinde confianza en la línea de fondo. Para ello, el central Jacobo Ramón, quien atraviesa por una notable presentación con el Como en la Serie A, salta entre los principales objetivos de la Casa Blanca, tomando en cuenta que Rüdiger y Alaba tendrían los días contados en el equipos.