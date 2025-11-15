Jaramillo En racha: El 'Grand Slam' lo relanza en la intensa lucha por el Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

Emisael Jaramillo sencillamente no se detiene. El jinete campeón, que recientemente inscribió su nombre en la historia al alcanzar la impresionante cifra de 5.000 victorias en su carrera profesional (si se suma sus logros en Venezuela y Estados Unidos), volvió a ser el protagonista principal en el óvalo de Gulfstream Park. En una nueva tarde de carreras en el recinto de Florida, el jinete criollo demostró su vigencia al sumar un "Grand Slam" de triunfos.

De las seis montas que ejecutó este sábado, Jaramillo fue capaz de salir victorioso en cuatro ocasiones. Es importante destacar que dos de estos éxitos se consiguieron en yunta con su compatriota, el entrenador Víctor Barboza Jr.

Una Jornada Dominante y Estratégica: Estado Unidos Gulfstream Park

La faena triunfal del criollo comenzó temprano. En la segunda carrera de la tarde, un claiming de $23,500, Jaramillo se adjudicó la victoria con la yegua Julee’s Legacy, entrenada por Barboza Jr., demostrando una vez más su entendimiento con el establo venezolano.

Acto seguido, en la tercera carrera, una prueba especial para ejemplares de tres años y más sobre 1.664 metros, el "muchacho de la película" hizo suya la prueba con el caballo Excuses. Este triunfo no pasó desapercibido, pues dejó en taquilla un dividendo de $5.80.

El dominio continuó en la octava carrera. El látigo criollo, con su estilo característico, controló al grupo de principio a fin (de punta a punta) con la yegua de dos años Blame Yasself, nuevamente bajo el entrenamiento de Barboza Jr., asegurando la tercera victoria de la tarde.

El cierre de la jornada resultó sorpresivo y emotivo. En la décima carrera, el estelar jinete se adjudicó el triunfo con una fuerte atropellada por intermedio del caballo maduro de cinco años Takecareofbusiness. La victoria del ejemplar se convirtió en una sorpresa para los apostadores, ya que dejó un elevado dividendo de $19.40.

Lucha Feroz por el Liderato del Meeting: Jinetes Números

Gracias a estos cuatro triunfos, Emisael Jaramillo incrementa significativamente su cuenta y mantiene viva la lucha por el liderato del meeting de Gulfstream Park, el cual finaliza el próximo 23 de noviembre.

Jaramillo acumula, por ahora, 34 victorias. Esta cifra lo coloca en una posición de asedio frente a sus principales rivales: Edgar Zayas (39) y Miguel Ángel Vásquez (38). El póker de victorias reduce la brecha y promete un cierre vibrante y cargado de adrenalina en los días restantes de competición.