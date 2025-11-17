¡Va con todo! José Francisco D’Angelo sacó la flota en busca de su título en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los logros en cualquier profesión son el resultado de una demostración de sabiduría, disciplina, constancia y respeto hacia la profesión. José Francisco D'Angelo es un sinónimo de esto y de aquello, quien se escapa en el Sunshine Meeting de Gulfstream Park después de obtener dos triunfos este fin de semana en dicho óvalo.

Gulfstream Park: José Francisco D’Angelo listo para un título

José Francisco D’Angelo, quien ha permanecido a la expectativa durante las reuniones que han tenido lugar en Florida, tiene la oportunidad de conseguir una victoria estadística sobre el líder de los últimos años del área, Saffie Josepp Jr., en esta última semana de cierre del Sunshine de Gulfstream Park.

José, conocido por sus allegados como “Kikito”, comenzó la semana de ganadores en la primera carrera del sábado, quien formó yunta con el borinqueño Edgard Zayas, quien vistió los colores de P and G Stable, que aprovechó la línea interna para llevarse la victoria en crono de 105 para 1.664 metros. En la taquilla dejó un pago de $3.00 a ganador.

José Francisco D’Angelo consiguió la segunda victoria de la tarde en la quinta de la cartelera con el ejemplar selectivo Vuela Paloma. Esta prueba se corrió en crono de 56.2 para 1.000 metros en pista sintética. En la taquilla generó un pago de $4.40 a ganador.

Esta semana José D’Angelo, flamante ganador de dos carreras de las Breeders', contará con 23 compromisos, de los cuales 15 fueron inscritos en Gulfstream Park, en pos del título. Para el hipódromo de Churchill Downs, tendrá tres compromisos. En el opening day en Tampa Bay Downs, el miércoles presentará a dos ejemplares.

Luego, entre viernes y domingo en Gulfstream Park, estará presente con 15 compromisos. D’Angelo suma 133 victorias en la temporada y 570 de por vida en Estados Unidos. Mientras que el Meeting de Sunshine suma 26 victorias, cuatro menos que el líder Saffie Joseph Jr.