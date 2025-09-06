Karol G conquista con su ‘Tropicoqueta’ el medio tiempo de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Karol G hizo sentir todo su poder al mejor estilo de ‘Tropicoqueta’ en la Arena Corinthias de São Paulo durante el medio tiempo de la temporada inaugural de la NFL, en el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

La colombiana sorprendió a los brasileños iniciando su show con una versión FUNK, un escenario tropical y bailarinas que acompañaron su coreografía. Con un recorrido breve de su nuevo álbum, Karol G conquistó el medio tiempo de la NFL con no más de 4 minutos de presentación.

“Papasito”, “Latina foreva”, “Un gatito me llamó”, “Si antes te hubiera conocido” y “Bandida entrenada” fueron los temas electos por la artista para deleitar a los miles de espectadores.

Un sensual baile en sus últimos segundos acaparó la mirada de todos para culminar con éxito su show que fue aplaudido por los asistentes. Además, no tardó en tener reacciones positivas en redes sociales.

Todo el concepto del espectáculo se centró en el sabor latino, un sello propio de ‘Tropicoqueta’.