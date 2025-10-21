¡Conmoción! La súper estrella Delacroix del Coolmore se retira de las pistas

Suscríbete a nuestros canales

La súper estrella de tres años Delacroix, será retirado a la cría luego de su última participación el pasado sábado donde ocupó un meritorio cuarto lugar en el Champion Stakes (G1) de Ascot, donde el ganador fue Calandagan de los colores del The Aga Khan Stables, tras dos importantes victorias en carreras de Grupo en Europa.

Delacroix cumplirá rol de semental en Irlanda

Delacroix, que ha ganado el Gr1 en dos ocasiones, será retirado de las competencias con el fin de comenzar su nueva fase como semental en Coolmore Stud, en Irlanda, desde la siguiente temporada. En los días siguientes se publicará el valor de su salto, aunque ya hay mucha expectativa sobre lo que puede contribuir a la reproducción.

Delacroix fue, desde potrillo, una de las grandes promesas de Aidan O'Brien y los socios de Coolmore. Nació de la inolvidable ganadora Tepin (por Bernstein) y del influyente Dubawi. Ganador del Autumn Stakes (Gr3) a los dos años, estuvo muy cerca de ganar también el Futurity Stakes (G1), demostrando desde el principio la calidad que lo caracterizaría siempre.

Su consolidación se produjo en 2025, cuando ascendió de nivel con autoridad en Leopardstown al ganar el Derby Trial Stakes (Gr3) y el Ballysax Stakes (Gr3). Después, después de participar en el Derby (Gr1), llegó a la cima en el Eclipse Stakes (Gr1) de Sandown y volvió a destacar al quedar segundo en el Juddmonte International (Gr1) y ganar el Irish Champion Stakes (Gr1).

Delacroix es hijo de la yegua súper campeona Tepin, matrona que fue adquirida por 8 millones de dólares y dos veces campeona de yeguas de pasto en Norteamérica. En 23 carreras, ganó nada menos que 13, incluyendo seis al más alto nivel, y derrotó a un grupo de primera clase en el Queen Anne Stakes de la milla recta en Royal Ascot.

Lamentablemente, Tepin solo tuvo cuatro potros antes de su prematuro fallecimiento, pero dos han puntuado al más alto nivel, siendo el otro Grateful, ganador del Grupo 1 en Francia.