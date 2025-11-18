Anuncian una visa especial para el Mundial de 2026: El "FIFA Pass"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron este lunes 17 de noviembre el "FIFA Pass", un nuevo sistema que agilizará los trámites migratorios para los hinchas que hayan comprado entradas para el Mundial.

El "FIFA Pass" permitirá que los aficionados con entradas obtengan prioridad ante el Departamento de Estado para acceder a citas en los consulados de Estados Unidos por delante de otras ya programadas.

"Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países", explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

El anuncio se hizo en el Despacho Oval tras una reunión del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, en la que participaron Trump, Infantino, Rubio y otros miembros del equipo.

"Para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato", reseñó la agencia EFE sobr elo que dijo Trump.

Dónde solicitar la cita para el FIFA Pass

Rubio detalló que en cerca del 80 % de consulados estadounidenses en el mundo, ahora se puede conseguir una cita en un plazo de 60 días, incluidos en Argentina y Brasil.

"Nuestro consejo para todos es que, si tienen una entrada para cualquiera de los partidos, soliciten el visado cuanto antes si aún no lo han hecho. No esperen hasta el último minuto", insistió Rubio.

"Su entrada no es un visado. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Lo que garantiza es una cita expedita. Aun así, van a pasar por el mismo proceso de verificación. Vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona. La única diferencia es que los adelantamos en la fila", añadió.