Mundial 2026: Estos son los clasificados a la Copa del Mundo hasta el momento

Cada día que pasa el camino se recorta para el inicio del recorrido al Mundial 2026, que se jugará en tres países por primera vez: Estados Unidos, México y Canadá. Justamente, en el más reciente parón internacional se incluyeron nuevos nombre en el certamen y hay que repasarlos.

Uno de esos equipos fue Portugal, que vapuleó -sin Cristiano Ronaldo- al combinado de Armenia, con marcador de 9-1 y celebró su cupo a la competición más seguida en el mundo, una edición que tendrá por primera vez 48 selecciones y tiene previsto dar su puntapié el 11 de junio, con su partido en el debut en el Estadio Azteca mexicano.

En este mismo parón por eliminatorias confirmaron su boleto seleccionados como Croacia, Francia y Noruega, con jugadores de la talla de Luka Modric, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

¿Cuántas selecciones ya clasificaron?

En este momento el número sigue aumentando. Ya son hasta 32 los equipos nacionales que ya tienen su nombre anotado en el certamen de forma directa, mientras aún hay combinados que seguirán la disputa en el repechaje o la próxima fecha de eliminatorias.

Por la Conmebol los ya asegurados son Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (a la espera de saber si Bolivia puede aumentar la cifra en la repesca). Asimismo, por Concacaf se encuentras los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Las otras selecciones confirmadas dentro del torneo son: Inglaterra (UEFA), Australia (Asia), Irán (Asia), Japón (Asia), Corea del Sur (Asia), Arabia Saudí (Asia), Qatar (Asia), Jordania (Asia), Uzbekistán (Asia), Argelia (África), Túnez (África), Egipto (África), Ghana (África), Marruecos (África), Cabo Verde (África), Costa de Marfil (África), Senegal (África), Sudáfrica (África) y Nueva Zelanda (Oceanía).

Finalmente, en la venidera jornada del parón FIFA y eliminatorias europeas España está al caer en su clasificación al Mundial 2026, que se confirmaría incluso con un empate ante Turquía.