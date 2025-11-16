Fernando Aristeguieta hace un cambio de última hora en la Vinotinto y trae a un viejo conocido

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto viene de celebrar una victoria muy bien construida ante Australia con marcador de 1-0, pero con un fútbol que gustó mucho a la afición del combinado por una propuesta muy ofensiva y con mucha posesión de la pelota, aspecto que no se veía en el equipo desde hace muchos años.

Sin embargo, la única nota gris de ese compromiso la dejó uno de los jugadores que estaba dando un gran rendimiento hasta el momento de su abandono del terreno de juego: Luis Balbo.

El futbolista salió a jugar por el sector defensivo de la izquierda y estaba dejando una buena sociedad con Gleiker Mendoza, hasta que en una secuencia puntual se llevó un mal golpe, lo que provocó un esguince de grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

Pese a que intentó regresar en el partido, desobedeciendo las sugerencias del cuerpo médico, su lesión en la rodilla le impidió emplearse a fondo. Horas después incluso la misma situación lo sacó de la convocatoria para el siguiente partido, dejando el nombre de su recambio.

¿Quién tomó su lugar en la convocatoria de la Vinotinto?

En un comunicado compartido en las redes sociales de las cuenta de la selección se dio a conocer la información, primero con el diagnóstico de Balbo y, segundo, sobre el nombre que tomaría su lugar en la lista de Aristeguieta.

Se trata de Jesús Yendis, lateral que hoy hace vida en el Futve de la mano con el Caracas FC y que además viene de un gran semestre con los avileños, a los que ayudó a pelear hasta la última jornada su posible clasificación a la final del torneo clausura en Venezuela.

Justamente, el estratega interino de la selección lo conoce bien al futbolista porque también lo dirige en el conjunto capitalino, de allí pudo provenir la confianza para un llamado tan importante de cara al siguiente partido de los venezolanos.

Para ese duelo de la Vinotinto, previsto este martes 18 de noviembre, todo pudiera indicar que saldría como titular Alessandro Milani, que fue el recambio de Balbo ante Australia y jugó de gran manera, pero nadie puede descartar que Yendis pueda dar la sorpresa con intención de probarlo en el combinado nacional.