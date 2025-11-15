Telasco Segovia tras victoria Vinotinto: "Esto es paso a paso para 2030"

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la victoria de la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, por 1-0 ante Australia en un partido amistoso, el mediocampista Telasco Segovia ofreció sus impresiones, destacando el nuevo estilo asociativo del equipo y el rol fundamental que juega el cuerpo técnico en esta transformación.

La nueva filosofía de juego: precisión y toque

"La verdad, creo que estoy muy feliz por el equipo, por lo que estamos construyendo", comentó Segovia.

Al hablar sobre el nuevo enfoque táctico, el 10 venezolano fue categórico:

"Creo que el profe desde que llegamos el primer día nos dice que tenemos que jugar, que no tenemos que botar el balón, que tenemos jugadores muy buenos para no botar el balón y creo que lo demostramos hoy... Creo que si hubieron tres pelotazos fueron muchos. El cuerpo técnico nos está inculcando eso, que hay que salir jugando, que no tenemos que tenerle miedo a ningún equipo, que tenemos que seguir jugando sea quien sea".

Reconquistar a la afición y mirando al 2030

Segovia también abordó la importancia de la victoria para el ánimo de la afición venezolana, especialmente tras la desilusión por no clasificar al pasado Mundial.

"Feliz porque tenemos que comenzar también a volverle el amor a la Vinotinto a la gente. Y es con victorias, con buen juego. Creo que con eso vamos a volver a conquistar a los venezolanos que se han ido yendo por la desilusión de que no clasificamos al Mundial, obviamente," afirmó el jugador.

Subrayando que este es solo el comienzo de un nuevo ciclo, el mediocampista estableció el objetivo a largo plazo:

"Estamos comenzando, estamos conociéndonos todos, hay muchos jugadores nuevos, pero nada, muy feliz en lo que estamos logrando. Y bueno, esto es paso a paso para el 2030."

El profesionalismo como clave del rendimiento

Consultado sobre la reciente declaración de Fernando Aristeguieta respecto a que el futbolista venezolano que juega en clubes importantes puede rendir al máximo en la selección, Segovia estuvo de acuerdo.

"Sí, bueno, creo que es así. Nosotros queremos llegar a los mejores clubes y también para rendir mejor aquí en la selección. Queremos llegar a las mejores ligas e ir paso a paso a los mejores equipos para venir a la selección y demostrar todo lo que tenemos."

La victoria no solo fue un triunfo en el marcador, sino una declaración de intenciones sobre un nuevo estilo de juego basado en la posesión, la asociación y la ambición de un grupo que busca la clasificación a la Copa Mundial de 2030.