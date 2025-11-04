Erling Haaland respondió a la comparación con Messi y Cristiano

Suscríbete a nuestros canales

Erling Haaland y Pep Guardiola ofrecieron declaraciones previo a la cuarta jornada de la Champions League, que disputarán este miércoles ante el Borussia Dortmund en el Etihad Stadium. El técnico catalán tocó varios temas importantes, como lo realizado la pasada temporada, el ajustado calendario y la preparación del encuentro.

Los Citizens llegarán al partido con tan sólo dos días de descanso: este martes no realizarán la sesión de entrenamiento porque Guardiola ha concedido día libre a la plantilla.

Sobre eso, comentó "Mañana por la mañana entrenaremos. Lo he hecho varias veces. No muchas, pero sí algunas. A veces lo prefiero. El partido contra el Bournemouth fue muy exigente y prefiero entrenar mañana por la mañana".

Al respecto de Erling Haaland, afirmó "Es difícil encontrar un jugador de clase mundial que sea increíblemente humilde y piense en lo mejor para el equipo. Tiene esa habilidad, ese talento, esa bondad. Firmó un contrato por 10 años, y está involucrado en muchas cosas".

Haaland habló sobre Cristiano y Messi

Por su parte, Haaland nuevamente dejó ver su humildad al momento de hablar a los micrófonos y responder las preguntas de los medios. Erling, se medirá a su antiguo equipo, el Borussia Dortmund, a propósito de ese el técnico de Santpedor hace unos días comentó que el delantero noruego está "al nivel de Messi y Cristiano" por la gran influencia que tiene en el juego.

Tras ser comparado con Messi y Cristiano, expresó “En absoluto, ni mucho menos. Nadie puede acercarse a ellos dos, así que no. Soy noruego y para mí yo no debería pensar que soy alguien especial solo porque marco goles. Así de sencillo. Solo soy Erling y eso es algo que nunca cambiará".