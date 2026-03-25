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Migbelis Castellano aparece en redes sociales llorando

Por

Elvis González
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 03:05 pm

La criolla de 30 años recordó un momento muy especial de su infancia que la conmovió 

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Migbelis Castellanos no dudo en mostrar sus emociones en Instagram, al ver el documental de Miley Cyrus por los 20 años de la popular serie de comedia “Hannah Montana”.

Pura emoción

A través de sus historias, la Miss Venezuela y Nuestra Belleza Latina, posteó un clip con lágrimas por recordar los momentos de emoción que pasó en su infancia, viendo el show que trata de una adolescente que lleva doble vida, transformándose en una famosa cantante pop.

Desde el sofá de su casa, la zuliana indicó que estaba en su momento fans viendo el documental realizado por Disney, y que reunió a Miley con la cantante y compositora Selena Gómez.

“Me grabo llorando porque el especial de Hannah Montana está muy lindo y la canción del final me llegó al alma”, escribió en el clip.

Castellanos entendió que las lágrimas no solo eran por el llamativo documental de Miley, sino por el cumpleaños número 1 de su bebé Caden.

Cumpleaños del bebé

Este miércoles 25 de marzo el pequeñito celebra una vuelta al sol muy especial al lado del amor de sus padres, abuelos, familiares y amigos.

Migbelis ha decorado su casa con globos de cumpleaños, emocionando al bebé, quien posó muy feliz y sonriente de espalda.

“Los globos fueron un éxito”, ha escrito en una publicación llena de pura ternura.

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