Miley Cyrus revela el romance secreto que sostuvo con un actor de Disney

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Con el estreno de Hannah Montana 20th Anniversary Special, Miley Cyrus ha dejado saber varios secretos, uno de ellos una relación juvenil que sostuvo con un actor de Disney Channel.

Después de 20 años el mítico personaje adolescente regresa convertido en un especial con su principal protagonista, quien compartió detalles de la producción, anécdotas inéditas, momentos claves y un romance que nunca salió a luz.

Miley Cyrus y su romance secreto en Disney

Aunque las estrellas de Disney eran adolescente no se escapaban de ser blanco de rumores amorosos. En aquella época mucho se especuló sobre un posible romance entre Miley Cyrus y Dylan Sprouse, protagonista de “Zack y Cody: Gemelos a bordo”.

Ahora, en un momento de sinceridad la actriz que dio vida Miley Stewart confirmó el amorío con el joven actor.

“Dylan fue mi novio. Creo que él era el más lindo. Así que sí, es verdad, confirmado. La realidad es que Dylan era mi crush, y su papá solía llevarnos a comer sushi. Nos gustaba mucho aprender sobre cultura, y era como un dos por uno, porque a veces le decía que trajera a su hermano con nosotros”, comentó.

Nick Jonas el causante de la ruptura

En el pasado, Dylan bromeó con la relación de apenas unos días que sostuvo con la cantante. En una entrevista con Jimmy Kimmel afirmó que la intérprete perdió el interés en ella cuando vio pasar a Nick Jonas.

“Creo que nos conocimos en su set de filmación, y entonces salimos. Después nos topamos con Nick Jonas, y entonces todo se terminó”, soltó. El noviazgo entre Miley y Nick duró unos dos años.