Cristian Castro rompe el silencio: “Yo soy el bueno” en medio de su polémica ruptura

Cristian Castro, quien había anunciado planes de matrimonio con Mariela Sánchez para el 2026, decidió finalmente hablar tras los rumores que lo apuntaban como el villano de su más reciente ruptura que al parecer... ¡es la definitiva!

Según el propio artista, las diferencias ya eran evidentes desde hacía varios meses y la decisión de terminar fue consensuada, no fruto de una infidelidad, como lo mencionó la empresaria argentina en sus declaraciones.

"No soy el malo": asegura Cristian Castro

Ante la prensa argentina, el cantautor mexicano afirmó categóricamente: “Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”, haciendo eco de las versiones que lo colocaban como culpable.

El intérprete de éxitos como “Azul” y “Lloviendo Estrellas” explicó que la relación se deterioró lentamente: “Venimos, lamentablemente, perdiendo control, perdiendo realmente armonía, perdiendo cosas esenciales de la relación (...) No pasaba ni cuatro días que ya estábamos volviendo a tener otra situación”.

Más allá de rumores de infidelidad, Cristian Castro puso el foco en el desgaste emocional, largas conversaciones, fricciones constantes y una convivencia que ya no fluía.

“Desde hace meses veníamos perdiendo armonía” comentó, revelando que la decisión se tomó antes de un viaje a Córdoba, pues ambos sabían que la relación estaba en un punto crítico.

¿Hubo infidelidad con una fan?

El escándalo comenzó cuando se difundieron imágenes de Cristian en Mendoza, Argentina, junto a Marcela de Filippis, presidenta de uno de sus clubes de fans, lo que avivó los rumores de una tercera persona en la relación.

Sin embargo, el cantante negó toda traición: “Ella no está conmigo. No hay ningún engaño” dijo al aclarar la relación. Por su parte, Mariela Sánchez declaró sentirse enterada por la prensa del fin definitivo de su relación, asegurando no tener conocimiento previo de la situación.

En su discurso público, Castro enfatizó que no está listo para iniciar una nueva relación: “Voy a hacer mi luto, la voy a respetar”, sentenció.

Además pidió a sus seguidores y a los medios que no crean en etiquetas negativas sin fundamento: “Yo a todo el mundo trato bien y mucho más a Mariela”, insistió para limpiar su imagen tras las especulaciones.