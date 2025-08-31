Cristian Castro confirma su boda con Marisela: conoce la fecha y el lugar

Suscríbete a nuestros canales

El mexicano, Cristian Castro, sorprendió a todos al anunciar que se casará por la Iglesia con la empresaria argentina Mariela Sánchez, con quien mantiene una relación desde hace más de un año.

Después que sonaran los rumores sobre que el cantante ya no se casaría con su amada, en unas recientes declaraciones afirmó que, llegará al altar y lo hará en su país natal.

Cristian Castro se casa por todo lo alto

Cristian sin titubeos habló de su boda: “Claro que sí nos casamos, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe”. Asimismo, reveló que, será en la histórica Basílica el próximo 2 de febrero de 2026.

Lo que era para muchos una broma o simple rumor, ahora es una planificación bien cimentada, con al menos uno de los planes más simbólicos del espectáculo mexicano sobre la mesa.

Este anuncio de boda religiosa representa un cambio radical en la mentalidad de Castro, quien apenas en julio había expresado que el matrimonio no le “funcionaba”: “Luego me caso y chao, se echa a perder todo”. No obstante, el amor parece haber podido con su escepticismo.

El compromiso ya estaba en mente desde hace meses, aunque pudo haber sido descartado por los conflictos que han plagado su relación con Sánchez, caracterizada por continuas rupturas, reconciliaciones e incluso audios filtrados que han puesto su romance bajo la lupa pública.

Sería el cuarto matrimonio para el cantante

Más allá del romanticismo, esta unión con Mariela sumaría una cuarta boda para el intérprete de “Yo quería”, quien ya ha pasado por tres matrimonios previos.

Con Gabriela Bó (2003-2004), Valeria Liberman, con quien tuvo dos hijos (2005-2009) y un fugaz matrimonio en 2017 con Carol Victoria Urban que duró apenas 28 días.

En medio de esta revelación, el artista dejó claro el papel central que ha tenido su madre, Verónica Castro, en esta relación: “Ojalá que mi mamita esté muy contenta... estoy muy agradecido porque apoya mucho a Mariela”.