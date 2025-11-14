Supuesta infidelidad rompe el compromiso de Cristian Castro y Mariela Sánchez

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, la estrella mexicana Cristian Castro ha puesto fin a un nuevo capítulo romántico antes de que comenzara, y es que, su boda prevista para febrero de 2026 fue cancelada apenas días después de anunciar oficialmente la fecha.

Lo que en un principio parecía un compromiso firme, se vino abajo al protagonizar el cantante un vídeo que dejó “helada” a su prometida, la empresaria argentina Mariela Sánchez.

Cristian Castro y Mariela Sánchez no llegarán al altar

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez parecía encaminada hacia un futuro de boda y celebración. Habían fijado la fecha del enlace para febrero de 2026.

Sin embargo, ese proyecto fue abruptamente cancelado luego de que Sánchez descubriera imágenes del artista paseando por Mendoza (Argentina) con una admiradora en un parque local.

“Estoy muy triste, Cristian se fue hace 4 días de mi casa, me quedo helada”, declaró Mariela a través de un audio publicado en un programa argentino. La filtración del vídeo agitó la relación hasta el punto de que el anuncio de boda quedó sin efecto.

Tras la ruptura, Mariela Sánchez procedió a eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotos junto a Cristian, con excepción de las que le unían a Verónica Castro, su exsuegra.

¿Hubo o no hubo infidelidad?

Aunque las imágenes no muestran besos explícitos ni gestos románticos, el hecho de que Cristian Castro apareciera caminando de la mano o muy cercano a una admiradora en el Parque General San Martín generó la polémica.

La mujer identificada como Marcela De Philippis fue señalada por Mariela como una fan conocida del cantante, a quien éste supuestamente había vuelto a ver en un evento organizado por la prometida. Este hecho fue interpretado por la empresaria como una traición suficiente para cancelar el compromiso.

Cristian y Mariela se habían conocido a finales de 2023 en Córdoba, Argentina, donde ella, agente inmobiliaria, le mostró un inmueble para alquilar al artista. El flechazo fue instantáneo, y poco después anunciaron su compromiso.

Sin embargo, el romance ya había registrado altibajos y en febrero de 2024 la pareja se separó tras filtrarse audios de Mariela hablando mal de Cristian y de su madre, la actriz Verónica Castro. A pesar de la reconciliación, su unión nunca logró estabilidad.