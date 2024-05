Cristian Castro volvió con Mariela Sánchez y esto es lo que opina su ex Ingrid Wagner

Luego de una polémica separación, el cantante mexicano Cristian Castro decidió retomar su relación con la argentina Mariela Sánchez, de quien se había separado en marzo de este año tras varios rumores de boda entre ellos. No pasaron ni dos semanas cuando el azteca ya era novio de Ingrid Wagner, otra argentina con quien la unión tampoco cuajó.

Sánchez tuvo la oportunidad de viajar a México con su famoso novio y conoció a su suegra, la actriz Verónica Castro, sin embargo, otros aspectos los llevaron a separarse. Poco después, apareció Ingrid, una artista plástica con quien Cristian viajó a Londres y desde allí presentó como “su hermosa novia”.

Cuando se pensaba que la rubia conquistó el indomable corazón del cantante, salieron a la luz unas supuestas conversaciones de Wagner, en las que alegaba que, el artista se estaba “comiendo” a su corista, y por esa razón habían terminado.

Hoy por hoy, el mexicano fue perdonado por Mariela y en su cuenta de Instagram aseguró que, piensa conservar su relación y no quiere perder a la mujer de su vida. “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, escribió.

¿Qué opina Ingrid Wagner?

Recientemente, la empresaria fue abordada por el programa mexicano “Ventaneando” transmitido por TV Azteca. En el cuestionamiento no podía dejar de salir a flote la reconciliación de Castro y la argentina, y, sorprendentemente no lanzó malos comentarios en contra de su ex.

“¡A Cristian lo adoro! Eso no cambia, no se pueden manejar los sentimientos (…) No tengo nada malo que decir; siempre tuve otras prioridades que fueron mis hijos adolescentes y el riesgo que genera no estar presentes”, respondió.

Del mismo modo, Wagner le tiró flores al intérprete de “Yo Quería” y, al contrario de lo que muchos pensaban que quedaron en malos términos, sus declaraciones reflejan que siguen manteniendo un bonito recuerdo el uno del otro. “Le deseo lo mejor. No pude seguir y acompañarlo. Entiendo que se haya sentido muy solo. Di lo máximo dentro de lo que pude”.

“Es una maravillosa persona, divertido, cariñoso, muy lindo en todos los órdenes (…) Nuestra relación fue cortita pero hermosa. Siempre será un recuerdo divino en mi corazón”, agregó la artista plástica.